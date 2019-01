Vlaamse regering nodigt spijbelende klimaatjongeren uit voor gesprek op woensdagnamiddag

De delegatie van de Vlaamse regering zal bestaan uit viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA), minister bevoegd voor Klimaat Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD). Dat heeft het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois vrijdag laten weten.

Gisteren spijbelden 3.000 scholieren om in Brussel te betogen voor meer aandacht voor het klimaat.

'De regering juicht toe dat de jongeren bekommerd zijn voor het klimaat, maar we zijn het niet eens met het spijbelaspect van de actie', is te horen. Niet toevallig worden de jongeren dan ook uitgenodigd op woensdagnamiddig, meer bepaald om 16u30 na het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. De Vlaamse regering wil met de jongeren onder meer in gesprek gaan over het Vlaamse Klimaatplan.

Eerder op de dag had kersvers minister van Energie Lydia Peeters al gezegd dat ze de jongeren volgende donderdag wilde uitnodigen bij Open VLD. 'Die uitnodiging blijft. Het gaat om een initiatief vanuit de partij', klinkt het op het kabinet-Peeters.