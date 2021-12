De Vlaamse regering investeert voor dit schooljaar 11 miljoen euro extra in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Met die middelen wil de regering extra bussen, minibusjes, taxidiensten en busbegeleiders inzetten om zo iets te doen aan het probleem van de lange busritten in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Lydia Peeters dinsdag bekendgemaakt. Eind januari wil de Open Vld-minister met een "volledig plan van aanpak" op de proppen komen om het probleem structureel aan te pakken.

De problematiek van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is niet nieuw, maar kwam de voorbije weken en maanden opnieuw in de aandacht door schrijnende verhalen van kinderen en jongeren die vier of vijf uur per dag of nog langer op de bus moeten zitten naar school.

Ruim 40.000 leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen hebben recht op collectief leerlingenvervoer. Uit recente cijfers blijkt dat meer dan 5.500 leerlingen in het buitengewoon onderwijs meer dan 90 minuten per rit op de bus zitten.

"Onaanvaardbaar", vindt ook minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Zij trok bij het begin van het nieuwe schooljaar 1,8 miljoen euro extra uit om de meest precaire situaties op te lossen. Maar daarmee waren lang niet alle problemen opgelost. Een werkgroep met daarin alle betrokken kabinetten kreeg de opdracht om met nieuwe voorstellen te komen. Het is ook de bedoeling om tegen eind januari een nota met een structurele oplossing klaar te hebben, een oplossing die kan ingezet worden vanaf het schooljaar 2022-2023.

Maar in afwachting van die nota heeft de regering nu een akkoord bereikt over een bijkomende investering in het busvervoer in het buitengewoon onderwijs. "We voorzien voor dit schooljaar 11 miljoen euro aan bijkomende middelen. Hierdoor komen er extra vervoersmiddelen zoals bussen, minibusjes en taxidiensten en extra busbegeleiders", zegt minister Peeters op haar Facebook-pagina.

De Lijn heeft nu de opdracht om samen met de scholen te bekijken wat de beste oplossing is voor elke leerling. "Het kerstreces staat voor de deur maar we vragen aan alle betrokken actoren om de nodige inspanningen te leveren, zodat we na de vakantie zo snel mogelijk tot oplossingen kunnen komen", stelt minister Peeters.

