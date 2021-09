De Vlaamse regering wil het begrotingstekort van 1,8 miljard euro tegen 2024 halveren en plant daarvoor de komende jaren 900 miljoen euro aan besparingen. Om aan dat bedrag te geraken, halveert de regering de indexering van de kinderbijslag, wordt de doelgroepkorting selectiever, worden een aantal geplande maatregelen in de koelkast gestoken en moeten ook de eigenaars van oldtimers een duit in het zakje doen. Dat is gebleken uit de begrotingstoelichting van minister van Begroting Matthias Diependaele en minister-president Jan Jambon.

De Vlaamse begroting kreunt nog onder de corona-uppercut, maar kleurt stilaan minder bloedrood dan het tekort van 6 miljard euro in 2020. De ambitie is om het structurele tekort van 1,8 miljard euro tegen 2024 te halveren. Voor 2022 gaat de begroting nog 1,6 miljard euro in het rood, maar bedoeling is om de komende jaren voor 900 miljoen euro aan besparingen door te voeren.

Een belangrijke hap van die 900 miljoen euro moet komen van gepland beleid dat 'on hold' wordt gezet. Het gaat om beleid dat de Vlaamse regering in 2023 en 2024 dacht door te voeren, maar dat nu tijdelijk in de koelkast belandt. 'Maar als de economie blijft groeien, gaan we dat geld alsnog uitgeven', legt minister van Begrotig Matthias Diependaele uit.

Daarnaast moet er 100 miljoen euro bespaard worden in het onderwijs. Waar dat precies zal gebeuren, moet nog vastgelegd worden. Ook in Welzijn wordt 100 miljoen euro gezocht. Een belangrijk deel daarvan, zo'n 65 miljoen euro, komt van de halvering van de indexering van het Groeipakket. Die wordt maar voor 1 procent geïndexeerd in plaats van 2 procent.

Een andere belangrijke hap van de besparing, in totaal 240 miljoen euro tegen 2024, komt uit het selectiever maken van de doelgroepkorting en de iets lager dan verwachte uitgaven voor de jobbonus.

Extra inkomsten

Hier en daar mikt de regering ook op extra inkomsten. Zo verhoogt de regering het tarief voor de verbranding van bedrijfsafval ook van 13 euro per ton naar 25 euro. En ook de eigenaars van oldtimers zullen in de buidel moeten tasten. De verkeersbelasting voor een oldtimer gaat van 38 euro per jaar naar 100 euro per jaar. 'Dat moet 8,7 miljoen euro opbrengen', aldus Diependaele. Ook de korting op de onroerende voorheffing voor woningen die onder een bepaald e-peil blijven, verdwijnt vanaf 2023. Volgens Diependaele was die korting 'weinig efficiënt'.

Ook in de ingrepen in de woonfiscaliteit zit een tariefverhoging van de registratierechten voor wie een tweede, derde, vierde,... woning koopt. Voor hen gaat het tarief van 10 naar 12 procent.

Het systeem van de meeneembaarheid - de mogelijkheid om de registratiebelasting die betaald werd op een vorige woning af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning - wordt "geleidelijk afgeschaft" en verdwijnt helemaal in 2024.

De andere ingrepen in de woonfiscaliteit zijn wel tariefverlagingen. Zo gaan de registratierechten voor de enige woning van 6 naar 3 procent. En voor wie zijn woning ingrijpend energetisch renoveert gaat het tarief van 5 naar 1 procent.

Jobbonus

Een andere blikvanger in de begroting is de jobbonus waardoor mensen met een laag loon maandelijks 50 euro netto krijgen. Die ingreep moet werken meer lonend maken, is de redenering. Aan de maatregel hangt wel een kostenplaatje van 196 miljoen euro voor werknemers en 30 miljoen euro voor zelfstandigen. De bonus gaat niet naar alle zelfstandigen met een laag loon, maar naar de startende zelfstandigen, meer bepaald naar de inactieven die zelfstandig worden en naar de werknemers die ervoor kiezen zelfstandige te worden. De invoering van de jobbonus voor inactieven die zelfstandige worden komt in de plaats van de huidige transitiepremie.

Er zit ook een pakket 'nieuw beleid' in de begroting. Zo is er (in 2024) 40 miljoen euro om de rentabiliteit van de dienstenchequebedrijven te versterken. De regering engageert zich om de inruilwaarde van de cheques volledig te indexeren. Daarnaast zet de regering 100 miljoen euro opzij voor het stikstofdossier en blijft er ook in 2022 nog een beperkte 'coronaprovisie' om mogelijke naweeën van de coronacrisis op te vangen.

De Vlaamse begroting kreunt nog onder de corona-uppercut, maar kleurt stilaan minder bloedrood dan het tekort van 6 miljard euro in 2020. De ambitie is om het structurele tekort van 1,8 miljard euro tegen 2024 te halveren. Voor 2022 gaat de begroting nog 1,6 miljard euro in het rood, maar bedoeling is om de komende jaren voor 900 miljoen euro aan besparingen door te voeren. Een belangrijke hap van die 900 miljoen euro moet komen van gepland beleid dat 'on hold' wordt gezet. Het gaat om beleid dat de Vlaamse regering in 2023 en 2024 dacht door te voeren, maar dat nu tijdelijk in de koelkast belandt. 'Maar als de economie blijft groeien, gaan we dat geld alsnog uitgeven', legt minister van Begrotig Matthias Diependaele uit. Daarnaast moet er 100 miljoen euro bespaard worden in het onderwijs. Waar dat precies zal gebeuren, moet nog vastgelegd worden. Ook in Welzijn wordt 100 miljoen euro gezocht. Een belangrijk deel daarvan, zo'n 65 miljoen euro, komt van de halvering van de indexering van het Groeipakket. Die wordt maar voor 1 procent geïndexeerd in plaats van 2 procent. Een andere belangrijke hap van de besparing, in totaal 240 miljoen euro tegen 2024, komt uit het selectiever maken van de doelgroepkorting en de iets lager dan verwachte uitgaven voor de jobbonus. Extra inkomstenHier en daar mikt de regering ook op extra inkomsten. Zo verhoogt de regering het tarief voor de verbranding van bedrijfsafval ook van 13 euro per ton naar 25 euro. En ook de eigenaars van oldtimers zullen in de buidel moeten tasten. De verkeersbelasting voor een oldtimer gaat van 38 euro per jaar naar 100 euro per jaar. 'Dat moet 8,7 miljoen euro opbrengen', aldus Diependaele. Ook de korting op de onroerende voorheffing voor woningen die onder een bepaald e-peil blijven, verdwijnt vanaf 2023. Volgens Diependaele was die korting 'weinig efficiënt'. Ook in de ingrepen in de woonfiscaliteit zit een tariefverhoging van de registratierechten voor wie een tweede, derde, vierde,... woning koopt. Voor hen gaat het tarief van 10 naar 12 procent. Het systeem van de meeneembaarheid - de mogelijkheid om de registratiebelasting die betaald werd op een vorige woning af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning - wordt "geleidelijk afgeschaft" en verdwijnt helemaal in 2024. De andere ingrepen in de woonfiscaliteit zijn wel tariefverlagingen. Zo gaan de registratierechten voor de enige woning van 6 naar 3 procent. En voor wie zijn woning ingrijpend energetisch renoveert gaat het tarief van 5 naar 1 procent.Jobbonus Een andere blikvanger in de begroting is de jobbonus waardoor mensen met een laag loon maandelijks 50 euro netto krijgen. Die ingreep moet werken meer lonend maken, is de redenering. Aan de maatregel hangt wel een kostenplaatje van 196 miljoen euro voor werknemers en 30 miljoen euro voor zelfstandigen. De bonus gaat niet naar alle zelfstandigen met een laag loon, maar naar de startende zelfstandigen, meer bepaald naar de inactieven die zelfstandig worden en naar de werknemers die ervoor kiezen zelfstandige te worden. De invoering van de jobbonus voor inactieven die zelfstandige worden komt in de plaats van de huidige transitiepremie. Er zit ook een pakket 'nieuw beleid' in de begroting. Zo is er (in 2024) 40 miljoen euro om de rentabiliteit van de dienstenchequebedrijven te versterken. De regering engageert zich om de inruilwaarde van de cheques volledig te indexeren. Daarnaast zet de regering 100 miljoen euro opzij voor het stikstofdossier en blijft er ook in 2022 nog een beperkte 'coronaprovisie' om mogelijke naweeën van de coronacrisis op te vangen.