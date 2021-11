De Vlaamse regering heeft een klimaatakkoord bereikt. Dat laat minister-president Jan Jambon donderdagavond weten.

De goedgekeurde maatregelen zouden goed zijn voor een hogere ambitie tegen 2030. Totnogtoe mikte Vlaanderen op een CO2-reductie met 35 procent. Daarvoor waren al bijkomende inspanningen nodig. Maar het huidige pakket zou garant staan voor een reductie met 40 procent.

Vanaf 2029 wordt de verkoop van nieuwe personen- of bestelwagens met verbrandingsmotoren uitgefaseerd, is te horen bij het kabinet-Jambon.

Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de vijf jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen.

Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om met hybride warmtepompen te verwarmen. Vanaf 2026 zal bij nieuwbouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn.

Voor de landbouw wordt de lat 10 procent hoger gelegd dan oorspronkelijk voorzien.

Jambon maakt zich sterk dat de nieuwe maatregelen ambitie tonen, maar tegelijk haalbaar en betaalbaar blijven. 'Dat is een kwestie van de juiste evenwichten vinden', stelt hij. 'Hoe kunnen we als klein land maximaal bijdragen aan de wereldwijde klimaatproblematiek, op zo'n manier dat het voor iedereen te rechtvaardigen is.'

De Vlaamse Regering heeft zopas een realistisch ambitieus akkoord bereikt over bijkomende klimaatmaatregelen, met inspanningen van alle sectoren. Daarmee schroeft Vlaanderen zijn klimaatambitie op van 35 naar 40 procent tegen 2030. — Jan Jambon (@JanJambon) November 4, 2021

