Vlaamse canon: 'Je moet de mogelijkheid openhouden dat Bart De Wevers idealen oprecht zijn'

Van Pukkelpop over de startnota: zelden woedde de cultuuroorlog in Vlaanderen zo hevig als vandaag. Literatuurwetenschapper Kevin Absillis, gespecialiseerd in Vlaamse natievorming, hoopt over het onderwerp binnen afzienbare tijd een boek te publiceren. 'Rechts spreekt de Vlaming aan als slachtoffer, links als racist.'

Kevin Absillis: 'Het idee dat je kennis van enkele gebeurtenissen en teksten aan lidmaatschap van een land of gemeenschap koppelt, is onwenselijk.' © Dieter Telemans

In de geschiedenis van de Vlaamse cultuuroorlogen was 2006 een bewogen jaar. Tiener Hans Van Themsche pleegde toen zijn racistische moorden in centrum Antwerpen. Het drama gaf niet alleen aanleiding tot de 0110-concerten, het inspireerde ook tot de befaamde Zonder Haat Straat-campagne.

