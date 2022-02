Het Vlaams Parlement heeft woensdag het nieuwe inschrijvingsdecreet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts goedgekeurd. De nieuwe regels zullen gelden vanaf het schooljaar 2023-2024. Voor de inschrijvingen in de Vlaamse Rand en in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn aparte decreten uitgewerkt. Volgens minister Weyts zorgt de regels voor 'meer vrijheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid'.

De nieuwe inschrijvingsregels moeten na jarenlange discussies komaf maken met het schoolkamperen en moeten ook de maximale keuzevrijheid van ouders helpen garanderen. Het decreet bepaalt onder meer dat overbevraagde scholen verplicht zijn om gebruik te maken van een digitaal aanmeldingssysteem. Dat systeem wordt niet van bovenaf opgelegd. Vlaanderen biedt wel een systeem aan, maar de scholen kunnen voor een ander algoritme kiezen.

In de vorige legislatuur werd al een nieuw inschrijvingsdecreet uitgewerkt, maar de invoering werd enkele keren uitgesteld. Ook in die tekst werd de dubbele contingentering al geschrapt, die secundaire scholen oplegde om 20 procent van de plaatsen voor te behouden voor indicatorleerlingen. Na de verkiezingen werd de tekst aangepast en nu wordt die dubbele contingentering ook afgeschaft in het basisonderwijs.

Scholen kunnen nog steeds een percentage van de plaatsen vrijhouden voor een ondervertegenwoordigde groep. De invulling van die groep kunnen ze zelf beslissen, mits akkoord van de gemeenteraad.

Oppositiepartijen Groen, Vooruit en PVDA stemden tegen de nieuwe regels. Zij betreuren onder meer de afschaffing van de dubbele contingentering als hefboom voor betere sociale mix. Oppositiepartij Vlaams Belang onthield zich.

Voor de Vlaamse Rand en voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zijn aparte inschrijvingsdecreten uitgewerkt. Die decreten zijn vorige week goedgekeurd in de commissie. Het Brusselse luik neemt een aantal algemene principes (zoals de afschaffing ven de dubbele contingentering) over maar voorziet ook een aantal voorrangsregels voor Nederlandstaligen. Zo wordt de voorrang voor Nederlandstaligen opgetrokken van 55 naar 65 procent. Daarnaast wordt er in het secundair onderwijs een nieuwe voorrangsgroep van 15 procent ingevoerd voor leerlingen die voordien negen jaar lang Nederlandstalig basisonderwijs hebben gevolgd.

