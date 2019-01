Vlaams Parlement geeft Gouden Erepenning aan vier milieuorganisaties

Het Vlaams Parlement reikt sinds 1991 geregeld Gouden Erepenningen uit aan personen, instellingen of verenigingen die zich 'langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk hebben gemaakt voor de geestelijke of materiële ontplooiing of voor het welzijn of de welvaart van de Vlaamse Gemeenschap'.

Bij elke uitreiking wordt gekozen voor een centraal thema, gaande van literatuur tot kunst, wetenschap en sport. Het thema voor deze editie was 'natuur en milieu', een thema dat met de klimaatdiscussie bijzonder actueel is.

Woensdagmiddag organiseert het Vlaamse halfrond trouwens een actualiteitsdebat over het klimaatbeleid. Tot lichte ergernis van parlementsvoorzitter Jan Peumans zakten bij aanvang wel maar een 40-tal parlementsleden af naar de uitreiking van de Gouden Erepenningen.

Uit de kandidaten die de Vlaamse volksvertegenwoordigers hebben voorgedragen, werden Bosforum, CurieuzeNeuzen, Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland als laureaten geselecteerd.

Bosorganisatie Bosforum vraagt vooral meer aandacht voor bosbeleid. De organisatie ijvert voor sectoroverschrijdende samenwerking en voor de uitvoering van het Bosactieplan.

CurieuzeNeuzen is het grootschalige burgeronderzoek naar luchtkwaliteit van De Standaard, de Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. Doel van het onderzoek was om gedurende een maand met 20.000 gezinnen, scholen, bedrijven en verenigingen de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen te meten.

Natuurpunt ontstond in 2001 uit een fusie van De Wielewaal en de Belgische Natuur- en Vogelreservaten en telt inmiddels 110.000 leden. Meer dan 6.000 vrijwilligers steken in hun vrije tijd de handen uit de mouwen om de 500 natuurgebieden, ondertussen zo'n slordige 23.000 hectare, te onderhouden.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland is 1 van de 16 Regionale Landschappen in Vlaanderen. Deze regionale landschappen zetten zich in voor het behoud en versterken van natuur, landschap, erfgoed, streekidentiteit en recreatie. Regionaal Landschap Kempen en Maasland staat bekend als initiatiefnemer voor de oprichting van het eerste nationale park: het Nationaal Park Hoge Kempen, maar vooral ook als 'uitvinder' van het populaire fietsroutenetwerk.