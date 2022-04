De toegankelijkheid van openbare gebouwen in Vlaanderen is ondermaats en moet beter. Dat staat in een voorstel van resolutie van Maurits Vande Reyde (Open Vld), Inez De Coninck (N-VA) en Tinne Rombouts (CD&V) dat is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Met het voorstel dringen de parlementsleden aan op een betere naleving van de geldende toegankelijkheidsnormen zodat de overheidsgebouwen in de toekomst toegankelijker zijn, niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen met een kinderwagen, mensen die moeilijker te been zijn, enz...

De wetgeving rond toegankelijkheid in Vlaanderen is meer dan tien jaar oud, maar blijkt in de praktijk amper effect te hebben. Uit een rapport van toegankelijkheidsbureau Inter Vlaanderen bleek dat het pover gesteld is met de naleving van de wetgeving. Zo bleek uit een onderzoek dat geen enkele van de 147 onderzochte gebouwen voldoet aan de wettelijke vereisten rond toegankelijkheid.

Daarom stellen de drie parlementsleden uit de meerderheid nu een reeks aanpassingen voor. Het is volgens Vande Reyde, De Coninck en Rombouts 'niet de bedoeling om elk slecht toegankelijk gebouw of plein omver te werpen'. 'Versterkte wetgeving moet er echter wel voor zorgen dat de openbare infrastructuur die vandaag wordt gebouwd, wél toegankelijk is', klinkt het.

Maurits Vande Reyde (Open Vld) verwijst naar het Scandinavische model van het 'universeel ontwerp', waarbij vanaf de ontwerpfase wordt nagedacht over de toegankelijkheid van een gebouw. 'Bij elk openbaar bouwwerk wordt er op voorhand nagedacht of en hoe het toegankelijk is voor iedereen. In Vlaanderen doen we dat nog niet', aldus Vande Reyde.

Volgens Inez De Coninck (N-VA) moet de Vlaamse overheid ook het goede voorbeeld geven 'door de best beschikbare praktijken over te nemen en in te zetten op publieke gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn'. 'Daarnaast gaan we samen met de lokale besturen, Vlaams Bouwmeester en Inter ondersteuning geven aan publieke en private spelers om hun gebouwen toegankelijker te maken', aldus De Coninck

Voor Tinne Rombouts (CD&V) is het vooral belangrijk dat iedereen, gaande van de architect tot de bouwvakker en de vergunningverlener, doodrongen is van het belang van een goede toegankelijkheid. 'Alleen op die manier kan een brede en gedragen toegankelijkheidsstrategie uitgebouwd worden die maakt dat het garanderen van toegankelijkheid een 'way of life' wordt', aldus Rombouts.

