De provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning toe te kennen aan Electrabel/Engie voor de gascentrale in Vilvoorde.

Dat schrijft De Tijd. Dat is een streep door de rekening, want om de kernuitstap mogelijk te maken, moeten er twee tot drie grote gascentrales in ons land bijkomen.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste geen vergunning af te leveren, omdat het project in Vilvoorde de natuurtoets niet doorstaat, aldus de krant. Daarnaast botst het project met de instructie om een strengere stikstofnorm te hanteren. Tot slot staat het haaks op het luchtbeleidsplan van de stad Vilvoorde om tegen 2025 klimaatneutraal te zijn en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

De beslissing is een verrassing, want de gascentrale van Vilvoorde, die Engie Electrabel goed een jaar geleden terugkocht, werd beschouwd als één van de grote kanshebbers in de plannen die op tafel liggen om twee of drie grote gascentrales te bouwen.

Engie Electrabel zegt aan De Tijd niet op de hoogte te zijn van de weigering.

