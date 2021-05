Enkele parlementsleden van Vlaams Belang hebben woensdag in Mechelen geprotesteerd tegen een vonnis van de correctionele rechtbank van Mechelen. Daarin worden vier leden van de Vlaams-nationalistische vereniging Voorpost veroordeeld tot zes maanden cel, al dan niet met uitstel, voor het aanzetten tot haat en geweld. Ze ontplooiden vorig jaar een spandoek met de tekst 'Stop Islamisering', een boodschap die ook door Vlaams Belang vaak wordt gebruikt bij manifestaties.

Als reactie op het vonnis daagden de Vlaams Belang-parlementsleden woensdagavond op de Mechelse Grote Markt met gelijkaardige spandoeken met eenzelfde boodschap op, aangevuld met affiches met de boodschap 'Stop censuur'. 'De strafrechtelijke veroordeling van de vier Voorpost-activisten is ver voorbij een gerechtelijke dwaling. Dit is een aanval op de vrije meningsuiting, de democratie en de mogelijkheid om oppositie te voeren', klonk het bij de deelnemers. Bij de aanwezigen waren de meeste kopstukken van de partij, onder wie voorzitter Tom Van Grieken, federaal fractieleider Barbara Pas, Europarlementslid Gerolf Annemans en een 25-tal parlementsleden, onder wie Vlaams Parlementsleden Filip Dewinter, Sam Van Rooy, Anke Van dermeersch en Guy D'haeseleer.

Met de veroordeling vindt de extreemrechtse partij niet alleen dat het recht op actievoeren en vrije meningsuiting van Voorpost volledig is aangetast, maar tevens dat onze volledige democratie wordt ondermijnd.

'Ultragevaarlijk precedent'

'Dit is zonder twijfel een van de meest zorgwekkende dingen die ik tijdens mijn politieke loopbaan heb mogen meemaken', zei voorzitter Van Grieken in zijn toespraak. 'Het ultragevaarlijke precedent dat hiermee wordt geschapen, is moeilijk te overschatten. Het zal op deze manier niet lang duren voordat ook wij geviseerd worden, want wij zijn de partij bij uitstek die ageert tegen islamisering. En wie denkt dat het daarbij zal eindigen, dwaalt. Op deze manier zal iedereen die kritiek heeft op massamigratie en multiculturalisme vervolgd kunnen worden. Maar als je alle dissidente meningen verbiedt, verbied je de democratie.'

'We waarschuwen al jaren voor wat er nu is gebeurd: dat de racisme- en haatwetgeving zou misbruikt worden om legitiem politiek verzet te vervolgen en te bekampen', vervolgde Van Grieken. 'Ik wil dan ook een algemene oproep doen aan al mijn collega's parlementsleden en alle partijvoorzitters: willen jullie dan werkelijk dat het strafbaar is om tegen islamisering te zijn en dat te uiten? Zo ja, zeg dat dan eindelijk eens eerlijk en luidop. Zo nee, besef dan dat het de volledig verkeerde kant uitgaat en grijp mee in. Stop de censuur.'

Als reactie op het vonnis daagden de Vlaams Belang-parlementsleden woensdagavond op de Mechelse Grote Markt met gelijkaardige spandoeken met eenzelfde boodschap op, aangevuld met affiches met de boodschap 'Stop censuur'. 'De strafrechtelijke veroordeling van de vier Voorpost-activisten is ver voorbij een gerechtelijke dwaling. Dit is een aanval op de vrije meningsuiting, de democratie en de mogelijkheid om oppositie te voeren', klonk het bij de deelnemers. Bij de aanwezigen waren de meeste kopstukken van de partij, onder wie voorzitter Tom Van Grieken, federaal fractieleider Barbara Pas, Europarlementslid Gerolf Annemans en een 25-tal parlementsleden, onder wie Vlaams Parlementsleden Filip Dewinter, Sam Van Rooy, Anke Van dermeersch en Guy D'haeseleer. Met de veroordeling vindt de extreemrechtse partij niet alleen dat het recht op actievoeren en vrije meningsuiting van Voorpost volledig is aangetast, maar tevens dat onze volledige democratie wordt ondermijnd.'Ultragevaarlijk precedent''Dit is zonder twijfel een van de meest zorgwekkende dingen die ik tijdens mijn politieke loopbaan heb mogen meemaken', zei voorzitter Van Grieken in zijn toespraak. 'Het ultragevaarlijke precedent dat hiermee wordt geschapen, is moeilijk te overschatten. Het zal op deze manier niet lang duren voordat ook wij geviseerd worden, want wij zijn de partij bij uitstek die ageert tegen islamisering. En wie denkt dat het daarbij zal eindigen, dwaalt. Op deze manier zal iedereen die kritiek heeft op massamigratie en multiculturalisme vervolgd kunnen worden. Maar als je alle dissidente meningen verbiedt, verbied je de democratie.''We waarschuwen al jaren voor wat er nu is gebeurd: dat de racisme- en haatwetgeving zou misbruikt worden om legitiem politiek verzet te vervolgen en te bekampen', vervolgde Van Grieken. 'Ik wil dan ook een algemene oproep doen aan al mijn collega's parlementsleden en alle partijvoorzitters: willen jullie dan werkelijk dat het strafbaar is om tegen islamisering te zijn en dat te uiten? Zo ja, zeg dat dan eindelijk eens eerlijk en luidop. Zo nee, besef dan dat het de volledig verkeerde kant uitgaat en grijp mee in. Stop de censuur.'