Vlaams Belang gaf meer dan ooit uit aan campagne

3,2 miljoen euro. Zoveel gaf Vlaams Belang uit aan de kiescampagne in de aanloop naar 26 mei. Een grote gok, als je weet dat de partij 4,5 miljoen euro in kas had. Dat becijferde het onderzoeksinstituut ­Vives (KU Leuven), schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg donderdag.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) op 20 juni 2019.