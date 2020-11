De coronacrisis doet de Vlaamse begrotingscijfers steeds roder kleuren. Zo zwelt het tekort voor dit jaar verder aan tot 6,9 miljard euro. Voor volgend jaar zou het tekort niet 2,35 miljard euro bedragen maar 3,33 miljard euro.

Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

Dat de coronacrisis dit jaar een donkerrood gat zou slaan in de Vlaamse regering was al langer duidelijk. De diepte van dat gat werd eerder dit jaar al geraamd op 6,6 miljard euro en nadien op 6 miljard euro. De Vlaamse regering voorzag daarbij ook 2,75 miljard euro voor een 'coronaprovisie', zeg maar de kostprijs van de maatregelen in de strijd tegen de pandemie. Maar door de tweede golf van het virus heeft de regering ook bijkomende maatregelen moeten nemen. Daarom heeft de regering de coronaprovisie opgetrokken naar 3,52 miljard euro.

'Het begrotingstekort loopt daardoor op tot 6,9 miljard euro', zegt minister van Begroting Matthias Diependaele.

2021

Wat volgend jaar betreft, was de regering eerder uitgegaan van een tekort van 2,35 miljard euro. Maar ook dat wordt nu bijgesteld. Dat heeft onder meer te maken met de budgettaire impact van het sociaal akkoord in de Vlaamse zorg- en welzijnssector van afgelopen week. Maar daarnaast trekt de regering de coronaprovisie voor 2021 op van 300 miljoen euro naar 1 miljard euro. Op die manier klimt het begrotingstekort naar 3,33 miljard euro.

Vlaams minister Diependaele herhaalt dat hij de budgettaire teugels niet wil laten vieren. Er komen geen nieuwe belastingen om de gaten te vullen en de uitgaven zullen onder de loep genomen worden. 'We willen nagaan wat de verhouding is tussen uitgaven en return. Als die return beperkt is of quasi onbestaande, moeten we erover nadenken om die uitgaven niet meer te doen', klinkt het.

'Er is nu een momentum om hierrond een grote oefening te doen, om dan met die resultaten gezond een gezond financieel beleid te ondersteunen. We bereiden daarbij initiatieven voor om nog deze legislatuur terug een pad richting gezonde Vlaamse begroting op te zetten', aldus nog Diependaele.

