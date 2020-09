In de Kamer hebben de zeven partijen die onderhandelen over een nieuwe regering de minderheidsregering-Wilmès een verlenging van twee weken gegeven. Tegelijkertijd zetten ze een regeringsverklaring op de Kameragenda van 1 oktober.

Eerste minister Sophie Wilmès had op 17 maart, toen ze voor haar minderheidsregering het vertrouwen vroeg om de coronacrisis aan te pakken, gezegd dat ze na maximum zes maand terug naar het parlement zou komen om het vertrouwen te vragen. Die deadline loopt vandaag af. Maar omdat er nog geen nieuwe regering is en de onderhandelingen door de coronabesmetting van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vertraging hebben opgelopen, hebben de zeven partijen afgesproken om de regering-Wilmès twee weken langer in het zadel te houden.

Wilmès heeft de vertrouwenskwestie niet zelf op de agenda geplaatst en heeft daarmee haar woord gebroken, zeggen N-VA, Vlaams Belang en PVDA. 'U veegt uw voeten aan de belofte die u zelf deed', zei Barbara Pas (Vlaams Belang). Volgens Pas kon Wilmès maar twee dingen doen: alsnog het vertrouwen vragen of ontslag nemen.

'U heeft gewoonweg gelogen',zei Raoul Hedebouw (PVDA). 'En dat liegen is net het probleem in de Belgische politiek. De mensen zijn dat kotsbeu'.

'Zou het kunnen dat het nakomen van uw engagement u angst inboezemt?', vroeg Peter De Roover (N-VA) zich af. Volgens hem heeft de PS geen zin om Wilmès nog maar eens het vertrouwen te geven en hebben de Vivaldi-partijen daarom een creatieve oplossing uitgedokterd. 'Het eerste Vivaldi-akkoord is het akkoord om niet akkoord te zijn en om dat het parlement niet te laten weten', zei hij. 'Ik vrees dat dit met Vivaldi nog zal gebeuren: een akkoord dat enerzijds, anderzijds en alleszijds door iedereen aan de eigen achterban uitgelegd zal kunnen worden'.

Vlaams Belang, PVDA en N-VA dienden een motie van wantrouwen in. Maar de Vivaldi-partijen - liberalen, socialisten, groenen en CD&V - leggen een motie neer om over te gaan tot de orde van de dag. Daarnaast leggen ze een ordemotie voor die een regeringsverklaring vastlegt op 1 oktober, zei MR-fractieleider Benoît Piedboeuf.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zei dat het de ambitie is om de lopende onderhandelingen te doen slagen. 'Bijna 15 maanden na de verkiezingen hoeft het dan te verwonderen dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. Wij wilden vanaf dag één een regering met de twee grootste partijen in elk landsgedeelte. Maar als er verschillende initiatieven zijn genomen en die niet lukken, dan kunnen en moeten er ook andere opties bekeken worden. Tenzij men kiest voor de impasse. Dat is niet onze keuze. Wij willen dat er oplossingen komen en een regering komt die de uitdagingen aanpakt', aldus Verherstraeten.

Open Vld-fractieleider Vincent Van Quickenborne ziet nu al twee blokken in het parlement. 'Het front van de blokkering en de coalitie van de vooruitgang'. Hij riep N-VA op om zich niet te laten opjagen door het Vlaams Belang. 'Extremer dan extreem-rechts kan je toch niet gaan', aldus Van Quickenborne.

Eerste minister Sophie Wilmès had op 17 maart, toen ze voor haar minderheidsregering het vertrouwen vroeg om de coronacrisis aan te pakken, gezegd dat ze na maximum zes maand terug naar het parlement zou komen om het vertrouwen te vragen. Die deadline loopt vandaag af. Maar omdat er nog geen nieuwe regering is en de onderhandelingen door de coronabesmetting van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vertraging hebben opgelopen, hebben de zeven partijen afgesproken om de regering-Wilmès twee weken langer in het zadel te houden. Wilmès heeft de vertrouwenskwestie niet zelf op de agenda geplaatst en heeft daarmee haar woord gebroken, zeggen N-VA, Vlaams Belang en PVDA. 'U veegt uw voeten aan de belofte die u zelf deed', zei Barbara Pas (Vlaams Belang). Volgens Pas kon Wilmès maar twee dingen doen: alsnog het vertrouwen vragen of ontslag nemen. 'U heeft gewoonweg gelogen',zei Raoul Hedebouw (PVDA). 'En dat liegen is net het probleem in de Belgische politiek. De mensen zijn dat kotsbeu'. 'Zou het kunnen dat het nakomen van uw engagement u angst inboezemt?', vroeg Peter De Roover (N-VA) zich af. Volgens hem heeft de PS geen zin om Wilmès nog maar eens het vertrouwen te geven en hebben de Vivaldi-partijen daarom een creatieve oplossing uitgedokterd. 'Het eerste Vivaldi-akkoord is het akkoord om niet akkoord te zijn en om dat het parlement niet te laten weten', zei hij. 'Ik vrees dat dit met Vivaldi nog zal gebeuren: een akkoord dat enerzijds, anderzijds en alleszijds door iedereen aan de eigen achterban uitgelegd zal kunnen worden'. Vlaams Belang, PVDA en N-VA dienden een motie van wantrouwen in. Maar de Vivaldi-partijen - liberalen, socialisten, groenen en CD&V - leggen een motie neer om over te gaan tot de orde van de dag. Daarnaast leggen ze een ordemotie voor die een regeringsverklaring vastlegt op 1 oktober, zei MR-fractieleider Benoît Piedboeuf. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zei dat het de ambitie is om de lopende onderhandelingen te doen slagen. 'Bijna 15 maanden na de verkiezingen hoeft het dan te verwonderen dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen. Wij wilden vanaf dag één een regering met de twee grootste partijen in elk landsgedeelte. Maar als er verschillende initiatieven zijn genomen en die niet lukken, dan kunnen en moeten er ook andere opties bekeken worden. Tenzij men kiest voor de impasse. Dat is niet onze keuze. Wij willen dat er oplossingen komen en een regering komt die de uitdagingen aanpakt', aldus Verherstraeten. Open Vld-fractieleider Vincent Van Quickenborne ziet nu al twee blokken in het parlement. 'Het front van de blokkering en de coalitie van de vooruitgang'. Hij riep N-VA op om zich niet te laten opjagen door het Vlaams Belang. 'Extremer dan extreem-rechts kan je toch niet gaan', aldus Van Quickenborne.