Live Visa-affaire: De Block getuigt in commissie Binnenlandse Zaken

14:21

'Hele puzzel'

'Het onderzoek is een hele puzzel geweest', zegt De Block. Het bleek een moeilijke opgave om alle lijsten terug te vinden. Ik kan u niet met zekerheid zeggen of alle gevallen teruggevonden zijn. Vooral in 2017 en 2018 waren lijsten minder nauwkeurig. Het waren eigenlijk eenvoudige mailtjes met lijstjes die dan ook nog veranderden.'