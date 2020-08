Het systeem van de kleurencodes voor buitenlandse regio's gaat niet veranderen. Dat heeft Sciensano-viroloog Steven Van Gucht maandag gezegd in Het Journaal op Eén.

Over de kleurencodes was de voorbije dagen een en ander te doen, zowel bij vakantiegangers als bij de landen die regio's op de rode lijst zien belanden. Eerder op de dag had de FOD Volksgezondheid aangekondigd dat de federale expertengroep Celeval de kleurencodes zou bespreken tijdens de vergadering van dinsdag.

Van Gucht zegt te begrijpen dat de snel evoluerende kleurencodes heel lastig zijn. 'Maar ik denk niet dat dit gaat veranderen', aldus de viroloog. 'Mensen moeten zich er bewust van zijn dat er een risico is, dat een zone van kleur kan veranderen. En dat kan inderdaad snel gaan, maar we moeten dat risico aanvaarden. Daar moeten we niet flauw over doen.'

Genève

Hij wijst erop dat de epidemie snel evolueert, en dat daarnaar gehandeld moet worden. Afgelopen weekend werd de regio rond het meer van Genève, Vaud, Valais en Genève zelf, een rode zone. De piek van de besmettingen in die regio bevindt zich in de stad, zegt Van Gucht.

'Jammer genoeg hebben die besmettingen dus een impact op het hele gebied. Maar op voorhand al hebben we regio's opgedeeld in gebieden van 800.000 tot 3 miljoen inwoners', legt de viroloog uit. 'Op basis van verschillende criteria wordt dan de kleurencode beslist. Daarvoor houden we rekening met onder meer het aantal besmettingen, de trend en de teststrategie.' (Belga)

