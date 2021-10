Viroloog Johan Neyts (KU Leuven) is de winnaar van de Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en de Jonge Academie. Hij krijgt die prijs voor zijn "inspanningen om de maatschappij te informeren over virussen en vaccins en zo bij te dragen aan het vertrouwen in de wetenschap", klinkt het donderdag in een persbericht.

De Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie bekroont een uitzonderlijke carrièrelange inzet op vlak van wetenschapscommunicatie. Tijdens de coronapandemie gaf Neyts regelmatig duiding in de media, als expert op het gebied van onderzoek naar antivirale geneesmiddelen en vaccins. In het verleden gaf hij ook al op begrijpelijke wijze toelichting over de complexe materie in zijn expertisedomein, klinkt het.

'Neyts is steeds bereid om in te gaan op vragen van media om duiding te geven en doet dat met enthousiasme en een heldere communicatiestijl', aldus de jury, onder voorzitterschap van Lieven Verschaffel (KVAB) en Damya Laoui (Jonge Academie, VIB/VUB). De hoogleraar spreekt zelf van een 'erkenning voor wetenschapscommunicatie in het algemeen.'

Dit jaar ontvangen ook twaalf onderzoekers/onderzoeksteams een jaarprijs voor hun creatieve en toegankelijke communicatie over hun onderzoeksdomein. Het gaat onder meer om biostatistici Niel Hens en Geert Molenberghs, motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste en intensieve-zorgarts Geert Meyfroidt.

