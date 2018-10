Vincent Van Quickenborne (Open VLD): 'Dank u, Kortrijk'

Op basis van de eerste resultaten wint Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de verkiezingen in Kortrijk.

'Dit is een historische uitslag. Het is voor de eerste keer dat we de grootste partij zijn in 150 jaar. We zijn afgetekend de grootste partij. Dat doet ongelooflijk veel deugd. Ik heb een groot gevoel van dankbaarheid. Dit had ik nooit verwacht. Dank u, Kortrijk', zo reageert Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne bij de VRT op de uitslag van zijn lijst Team Burgemeester.

Of Van Quickenborne zijn coalitie met SP.A en N-VA wil voortzetten, wil hij nog niet zeggen. 'We hebben goed samengewerkt met SP.A en N-VA, maar het is nog te vroeg om over een coalitie te spreken', klinkt het. 'Maar vanavond komt er een mooi feestje in Kortrijk. Het is duidelijk dat de Kortrijkzanen me een tweede mandaat wil geven', aldus Van Quickenborne.