In een gesprek met De Zondag maakt vicepremier Vincent Van Peteghem de balans op van zjin partij en van enkele aanslepende thema's binnen Vivaldi.

Nu god verdwenen is uit het DNA van de partij, wil de CD&V zich in de eerste plaats focussen op de werkende middenklasse, stelt Van Peteghem. 'Het gaat niet meer over religie, wél over christendemocratische waarden. Over menselijkheid, respect, duurzaamheid. (op dreef) En er is nog iets veranderd. Vroeger wilden wij goed doen voor honderd procent van de mensen. Vandaag kiezen we een kant. We kiezen de kant van de grote groep mensen die zich vergeten voelt. Dat zijn de mensen die blijven werken in tijden van corona, dikwijls thuis metbleitendekinderen op de achtergrond. Zij hebben geen euro steun gekregen. Wij zijn de partij van die mensen.'

Het probleem van de stijgende inflatie wil Van Peteghem aanpakken met de automatische indexering. 'Dat mechanisme blijft de belangrijkste schokdemper. Ik hoor het VBO pleiten voor de afschaffing daarvan. Vandaag zeg ik klaar en duidelijk neen. Onze burgers worden dagelijks geconfronteerd met stijgende facturen. We moeten hen ondersteunen.'

Is het geen probleem dat de echte rijkdom altijd buiten schot lijkt te blijven? Dat toonden de Pandora Papers de afgelopen maanden alweer aan. Van Peteghem geeft toe dat dergelijke dossiers voor frustratie zorgen, maar ziet desondanks weinig heil in een vermogensbelasting. 'Een vermogensbelasting zal het probleem van de belastingparadijzen niet oplossen. ( stellig ) Laat het duidelijk zijn: belastingontduiking is not done . Ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn die elk achterpoortje aangrijpen om toch maar geen eerlijke bijdrage te betalen. We moeten de mazen van het net zo klein mogelijk maken. Dat is een dagelijkse prioriteit voor mij.'

Lees het volledige interview in De Zondag.

