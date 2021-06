In Antwerpen hebben de reddingsdiensten zaterdagnamiddag een vierde dodelijk slachtoffer van onder het puin van de ingestorte school in aanbouw gehaald. Een vijfde slachtoffer is gelokaliseerd. Koning Filip bezocht in de namiddag de plaats waar de ramp plaatsvond.

In de Antwerpse wijk Nieuw Zuid is vrijdag een stelling aan een school in opbouw in de Jos Smolderenstraat ingestort. Ook een deel van het gebouw zelf is naar beneden gekomen.

Nadat de reddingsdiensten afgelopen nacht en zaterdagmorgen twee lichamen van onder het puin hadden gehaald, werd zaterdagmiddag nog een derde lichaam gevonden. Het gaat om een Roemeense en twee Portugese bouwvakkers.

In de namiddag raakte bekend dat een vierde slachtoffer werd geborgen en een vijfde werd gelokaliseerd. De DVI, de slachtofferidentificatiedienst, gaat nu zo snel mogelijk bevestigen of het wel degelijk om de vermiste personen gaat en niet om toevallige voorbijgangers. Indien hun identiteit wordt bevestigd, zullen de reddingswerken worden afgerond en zal de site worden beveiligd met het oog op het nakend onweer. Daarna is het aan aannemers om het puin verder te ruimen.

#instorting #update Zeer slecht nieuws. We vonden jammer genoeg nog twee personen terug onder het puin. Zij zijn helaas overleden. Een heel zware balans bij dit tragisch ongeval. We zijn in gedachten bij de families en vrienden van de slachtoffers. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 19, 2021

Negen mensen raakten gewond, onder wie vier Roemenen, twee Oekraïners, een Portugees en twee mannen van wie de nationaliteit niet bekend is bij de reddingswerkers. Van de negen slachtoffers die naar het ziekenhuis werden overgebracht, mocht intussen al één persoon het ziekenhuis verlaten. De acht andere mensen zijn stabiel.

Koning Filip kwam de hulpverleners op het terrein een hart onder de riem steken.

Ondertussen gaan de acties bij de instorting door. https://t.co/6AzYBq0kDb — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) June 19, 2021

Koning Filip heeft zaterdagnamiddag omstreeks 15 uur in aanwezigheid van premier Alexander De Croo, provinciegouverneur Cathy Berx, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Antwerps burgemeester Bart De Wever de plaats van de ramp in Antwerpen bezocht. De koning kreeg een stand van zaken over wat gebeurde en hoe de zoekwerken naar de vermiste arbeiders verlopen.

De koning kreeg eerst een technische toelichting van commandant Bert Brugghemans van de Antwerpse brandweer over hoe de reddingsoperatie momenteel te werk gaat. Daarna sprak hij met de verschillende reddingswerkers die zaterdag op het terrein aanwezig zijn. Het gaat om leden van brandweer, politie, civiele bescherming, DVI en Rode Kruis-Vlaanderen. Afgelopen nacht werden ook reddingshonden ingezet maar die zijn zaterdagnamiddag niet meer ter plaatse. Daarna kreeg het gezelschap een rondleiding op de site.

Aannemer 'geschokt'

Democo, de aannemer van de bouwwerf op het Nieuw Zuid in Antwerpen waar vrijdag een stelling en een deel van een school in opbouw instortten, reageert 'geschokt' op het incident. 'We doen er alles aan om te onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren. We trachten antwoorden te vinden op alle vragen, maar daarvoor is het op dit moment nog te vroeg', klonk het vrijdagavond

