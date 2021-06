Vijf tieners, die opgepakt werden na de zelfdoding van een meisje van 14, worden verdacht van verkrachting van het meisje op een kerkhof in Gent. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Drie minderjarigen werden geplaatst door de jeugdrechter en twee meerderjarigen werden door de onderzoeksrechter aangehouden, zegt het parket Oost-Vlaanderen, dat nog geen verdere informatie kan geven.

De feiten gebeurden op 15 mei op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje had die dag met een vriend afgesproken, schrijft de krant. 'Uiteindelijk daagden nog vier andere tieners op. Het liep compleet uit de hand. Het meisje werd aangerand en verkracht. De daders maakten daar bovendien beelden van en verspreidden die via sociale media. Ook het meisje kreeg ze te zien. Vier dagen na de gebeurtenissen op het kerkhof stapte ze uit het leven.'

De politie kon na onderzoek van de beelden vijf verdachten oppakken. Het gaat om drie minderjarigen en twee meerderjarigen. Ze worden verdacht van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen en verspreiden van foto's die de persoonlijke integriteit in gevaar kunnen brengen, meldt Het Nieuwsblad.

Het parket kan alleen bevestigen dat de vijf verdacht worden van 'feiten die zich kort voor de dood van het slachtoffer hebben voorgedaan'. Het onderzoek loopt volop en gelet op de minderjarigheid van slachtoffer en verdachten worden geen verdere details gegeven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

