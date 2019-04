Vijf gedetineerden getuigen: 'Ik moet concluderen dat opsluiting geen beter mens van je maakt'

Verhalen over detentie komen zelden van achter de tralies: ze worden over gevangenen geschreven, niet door hen. Voelen zij zich begeleid bij hun re-integratie in de maatschappij of staan ze op de pechstrook, aan hun lot overgelaten in 'een stapelhuis van levende lichamen'? Knack bracht drie dagen door met Emiel, Peter, Raul, Yilmaz en Sam in de Penitentiaire Instelling van Beveren.

Emiel is tot 2025 veroordeeld wegens fraude en transport van softdrugs. © Eric De Mildt