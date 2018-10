Vier procent van huurders sociale woningen verdient te veel

De Gentse S.PA-schepen die in een sociale woning woont - ook al is haar inkomen intussen veel hoger dan toen ze er eerst in trok - is niet alleen. Vier procent van alle huurders van sociale woningen verdient eigenlijk te veel om in die woning te mogen blijven wonen, schrijft Het Nieuwsblad vrijdag. Het gaat om iets meer dan 5.000 gezinnen, van wie het inkomen meer dan 25 procent boven het maximum ligt. Die maximumgrens ligt op dit moment op 24.500 euro bruto inkomen per jaar voor een alleenstaande en 36.600 euro voor een gezin.

Niet dat die 5.000 gezinnen nu plots uit hun woning moeten: de regel geldt alleen voor contracten die na maart 2017 werden afgesloten. In het geval van de Gentse schepen werd de afgelopen dagen al benadrukt dat haar huurprijs intussen verhoogd was in overeenstemming met haar hoger loon. Haar maandelijkse huur zou op dit moment dan ook 'marktconform' zijn.

Toch lokte het verhaal veel verontwaardiging uit, omdat intussen 135.000 mensen in Vlaanderen op een wachtlijst voor zo'n woning staan.