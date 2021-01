De Federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Sociale Zekerheid, Beleid & Ondersteuning en Economie krijgen een nieuwe voorzitter. De ministerraad heeft de benoemingen vrijdag goedgekeurd.

Bij de FOD Binnenlandse Zaken was het al bijna twee jaar wachten op een nieuwe voorzitter van het directiecomité. Dat wordt nu Laura Szabo, een van de directeurs-generaal bij de Federale Overheidsdienst. Szabo krijgt als topambtenaar het toezicht over onder meer de brandweer, de Dienst Vreemdelingen Zaken en het Nationaal Crisiscentrum.

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt voortaan geleid door Peter Samyn, die er nu al lid is van het directiecomité.

Bij de FOD Beleid & Ondersteuning krijgt Nicolas Waeyaert voortaan de touwtjes in handen.

Hij komt van de FOD Economie, waar hij één van de directeurs-generaal is. Die FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie krijgt ook een nieuwe topvrouw: Séverine Waterbley. Ook zij is er op dit moment nog één van de directeurs-generaal. Alle benoemingen gelden voor een periode van zes jaar.

Bij de FOD Binnenlandse Zaken was het al bijna twee jaar wachten op een nieuwe voorzitter van het directiecomité. Dat wordt nu Laura Szabo, een van de directeurs-generaal bij de Federale Overheidsdienst. Szabo krijgt als topambtenaar het toezicht over onder meer de brandweer, de Dienst Vreemdelingen Zaken en het Nationaal Crisiscentrum. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt voortaan geleid door Peter Samyn, die er nu al lid is van het directiecomité. Bij de FOD Beleid & Ondersteuning krijgt Nicolas Waeyaert voortaan de touwtjes in handen. Hij komt van de FOD Economie, waar hij één van de directeurs-generaal is. Die FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie krijgt ook een nieuwe topvrouw: Séverine Waterbley. Ook zij is er op dit moment nog één van de directeurs-generaal. Alle benoemingen gelden voor een periode van zes jaar.