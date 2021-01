Net zoals het aantal asielaanvragen, is ook het terugkeercijfer van mensen zonder papieren vorig jaar gedaald. De verwijdering van criminelen zonder papieren is dan weer stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vorig jaar werden 4.896 mensen teruggestuurd. In 2019 waren dat er nog 8.706. Het terugkeerbeleid bleek vooral tijdens de eerste maanden van de coronacrisis hinder te ondervinden. Er was sowieso sterk verminderd verkeer en ook het aantal beschikbare plaatsen in de gesloten centra daalde wegens de sanitaire maatregelen. En het moet bovendien voor de politie mogelijk zijn de gezondheidsmaatregelen te volgen bij terugkeer.

Opvallend is wel dat binnen de gedwongen terugkeer, de verwijdering van personen die misdrijven hebben gepleegd, zowat stabiel is gebleven. Het ging in 2020 om 1.156 verwijderingen vanuit de gevangenis tegenover 1.469 het jaar voordien. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageert tevreden op die trend, ondanks de moeilijke situatie. 'Dat is eigenlijk een succesoperatie in deze pandemie.'

De terugkeercijfers tonen dus een daling met 43 procent. Het kabinet-Mahdi wijst echter ook op de cijfers van de terugdrijvingen. Dat zijn de onmiddellijke verwijderingen van mensen die zonder geldige documenten aan de grens toekomen. Dat cijfer is met 65 procent gedaald, omdat het aantal reizigers op Zaventem in 2020 ook met 74 procent is gedaald. Er werden 808 personen teruggestuurd in 2020 tegenover 2.318 in 2019. De reële daling van het terugkeercijfer zonder de terugdrijvingen, bedraagt 23 procent.

Daarnaast keerden vorig jaar 1.956 mensen vrijwillig terug, tegenover 2.559 in 2019. Maar sinds november ligt het cijfer weer op hetzelfde niveau als voordien. "De vrijwillige terugkeer is minder teruggevallen tijdens de COVID-crisis. Mensen stappen vrijwillig in dit terugkeertraject. Dat betekent dat zij misschien tijdens de crisis inzagen dat ze toch beter in hun eigen land een nieuwe toekomst zoeken", legt de staatssecretaris uit.

