Sinds kort exporteert België massaal plastic afval naar Turkije. Tot 2016 ging het om 3000 ton, in 2018 stond de weegschaal op meer dan 70.000 ton. Niemand weet precies wat er met ons afval gebeurt. Knack trok naar Zuid-Turkije, waar de plastic business boomt.

België is wereldtop. Toch zeker in de export van plastic afval. In 2018 voerde ons land meer dan een half miljoen ton uit. Daarmee staan we vierde op de wereldranglijst, en zijn we goed voor bijna 7 procent van de globale export van plastic afval. Alleen de Verenigde Staten, Duitsland en Japan gaan ons land voor .

...