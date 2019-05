Technologiefederatie Agoria ziet slimme verkeerslichten en artificiële intelligentie als het belangrijkste wapen tegen de files. Die slimme technologie werkt met name goed bij een versmalling van wegen, zoals vanaf maandag het geval zal zijn bij de E40 richting Brussel vanuit Leuven.

De komst van stadsboulevards in Brussel, zoals die in de toekomst gepland zijn aan de E40 en de A12, kan volgens Agoria enkel slagen indien investeringen in fysieke infrastructuur gepaard gaan met investeringen in technologische infrastructuur. 'Zoniet rijdt iedereen zich vast in nieuw gecreëerde flessenhalzen en gaat dit ten koste van de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in het gewest', verklaart René Konings, Chief Brussels Region van Agoria. 'Indien het Brussels gewest al zijn kruispunten zou uitrusten met slimme verkeerslichten, kan het de files met dertig procent laten dalen en zorgen voor een betere doorstroming', aldus Konings.

In de afgelopen legislatuur zorgde het Brussels gewest al voor slimme verkeerslichten op enkele belangrijke verkeersassen, zoals bijvoorbeeld de Keizer Karellaan, de Industrielaan en de Wetstraat. Sinds de kruispunten van deze belangrijke verkeersassen werden uitgerust met de technologie verbeterde de doorstroming met 30 procent. 'Slimme verkeerslichten hebben hun nut al bewezen en in de toekomst kunnen we met artificiële intelligentie nog meer. Hiervoor moeten we ook in draadloze netwerken als 4G en 5G investeren. Zo moeten er geen lussen meer in het asfalt worden gestoken, wat telkens wegenwerken vereist. Bovendien zijn ook voor autonome mobiliteit draadloze netwerken nodig', stelt Konings.