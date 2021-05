Het jeugdwerk is het niet eens met het voorstel van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau om deelnemers aan jeugdkampen voor deelname verplicht te laten testen op covid-19.

De protocollen die zijn afgeklopt, waarborgen een veilig kader, klinkt het maandag bij de jeugdverenigingen. 'Testen vooraf zou voor deze leeftijdsgroep van kinderen en jongeren duur, ingewikkeld en drempelverhogend zijn, zonder meerwaarde', aldus Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Wie deze zomer op kamp wil met de jeugdbeweging of op sportkamp gaat, krijgt de aanbeveling om zich vooraf te laten testen op het coronavirus. Rousseau vindt dat echter niet verregaand genoeg en wil die test nu opleggen. Anders 'dreig je besmettingen die vandaag op scholen gebeuren, rechtstreeks in de kampen te injecteren'.

De jeugdverenigingen in ons land zijn het niet eens met het voorstel van Rousseau. Er zijn protocollen voorbereid met het hele jeugdwerk, virologen en drie gemeenschappen, klinkt het. 'Het protocol waarborgt een veilig kader voor jeugdkampen', vertelt Jan Van Reusel. 'We werken met gesloten kampbubbels en toezicht op de maatregelen op het terrein, kinderen mogen enkel op kamp vertrekken als er in hun omgeving geen besmettingen zijn en we hebben een noodprocedure zodra er een vermoeden is van besmetting.'

Het verplicht testen vooraf zou voor kinderen en jongeren onnodig duur, ingewikkeld en drempelverhogend zijn, gaat Van Reusel verder. 'Kinderen vertrekken op kamp vanuit een veilige omgeving, zoals ze vandaag naar school vertrekken. Dan zou je hen nu dus ook dagelijks moeten testen? Een verplichte test biedt geen meerwaarde ten opzichte van de veilige protocollen die we nu al hebben uitgewerkt en zouden zelfs irrelevanter zijn dan een dagelijkse test voor vertrek naar school.'

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) liet op Twitter al weten dat de kampen in veilige omstandigheden zullen kunnen doorgaan, zonder verplichte testing. Eerder liet hij ook al verstaan dat het niet realistisch is om verplichte testing door te voeren en dat de kostprijs daarvan zou kunnen oplopen tot 100 miljoen euro.

