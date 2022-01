De vermiste Dean Verberckmoes (4) uit Sint-Niklaas is dood aangetroffen op een locatie in het Nederlandse Zeeland. Dat bevestigt de politie Zeeland. Een man die verdacht werd van zijn ontvoering werd maandag opgepakt.

Het Oost-Vlaamse parket, dat de verdwijning van de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes onderzoekt, bevestigde het overlijden van de jongen. Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffer onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen en het lab zal een sporenonderzoek uitvoeren. De Kock, die maandag in Nederland werd opgepakt, zal opnieuw verhoord worden, zegt het parket.

De politie trof het lichaam rond 22 uur aan in Vrouwenpolder, een dorp in de gemeente Veere in de Nederlandse provincie Zeeland.

Er was een zoektocht naar het kind aan de gang sinds zijn moeder tijdens het weekend aangifte had gedaan van zijn verdwijning. Ze kreeg al enkele dagen geen contact meer met De Kock, die op haar kind paste. Het kind was voor het laatst gezien op woensdag 12 januari.

Mishandeling

De Kock werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn aandeel in het overlijden van de 2-jarige Miguel uit Ravels, met name voor 'feiten van kindermishandeling waarbij de dood werd veroorzaakt' gepleegd zonder het oogmerk om te doden. De feiten gebeurden in 2008 en de man zat de celstraf volledig uit, zodat hij na zijn vrijlating in 2018 niet verder opgevolgd kon worden.

In juli 2017 kon hij de gevangenis verlaten met een enkelband en in december 2018 had hij zijn straf volledig uitgezeten.

Het Oost-Vlaamse parket, dat de verdwijning van de 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes onderzoekt, bevestigde het overlijden van de jongen. Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffer onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen en het lab zal een sporenonderzoek uitvoeren. De Kock, die maandag in Nederland werd opgepakt, zal opnieuw verhoord worden, zegt het parket. De politie trof het lichaam rond 22 uur aan in Vrouwenpolder, een dorp in de gemeente Veere in de Nederlandse provincie Zeeland. Er was een zoektocht naar het kind aan de gang sinds zijn moeder tijdens het weekend aangifte had gedaan van zijn verdwijning. Ze kreeg al enkele dagen geen contact meer met De Kock, die op haar kind paste. Het kind was voor het laatst gezien op woensdag 12 januari.De Kock werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor zijn aandeel in het overlijden van de 2-jarige Miguel uit Ravels, met name voor 'feiten van kindermishandeling waarbij de dood werd veroorzaakt' gepleegd zonder het oogmerk om te doden. De feiten gebeurden in 2008 en de man zat de celstraf volledig uit, zodat hij na zijn vrijlating in 2018 niet verder opgevolgd kon worden.In juli 2017 kon hij de gevangenis verlaten met een enkelband en in december 2018 had hij zijn straf volledig uitgezeten.