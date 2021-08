Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil tegen het einde van de maand bekijken of kleinere feesten weer in zo normaal mogelijke omstandigheden kunnen plaatsvinden.

Een precieze datum voor het volgende Overlegcomité is er nog niet, maar normaal gezien buigen de verschillende regeringen zich eind augustus over de vraag hoe de coronacrisis verder moet aangepakt worden en welke beperkingen al dan niet geschrapt kunnen worden. Als het van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) afhangt, moet dan bekeken worden of tegen het begin van het schooljaar weer zoveel mogelijk normale activiteiten kunnen plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om trouwfeesten, kleinere dansfeesten en doopfeesten.

'Dat zijn dingen waar mensen nu al heel lang naar uitkijken om ze weer in normale omstandigheden te laten plaatsvinden. Dus ik vind dat we daar echt naar moeten kijken', zo zei Verlinden in De Ochtend. Zo normaal mogelijk, dat wil ook zeggen dat er voor kleinere activiteiten niet gewerkt moet worden met het Covid Safe Ticket. Met dat digitale coronacertificaat kan je bewijzen dat je al zeker twee weken volledig gevaccineerd bent, recent negatief bent getest of het voorbije half jaar al eens besmet bent geweest met het coronavirus.

Dat Covid Safe Ticket wordt vanaf 13 augustus gebruikt voor buitenevenementen met meer 1.500 bezoekers. Maar dat systeem ook gebruiken voor kleinere activiteiten zoals trouw- of communiefeesten, is volgens Verlinden niet aangewezen. 'We hebben altijd de keuze gemaakt om niet te evolueren naar een pasjesmaatschappij waarbij je voor elke activiteit moet tonen dat je gevaccineerd bent of een test hebt ondergaan'.

Mondmaskers

'Het wordt tijd om zoveel mogelijk normale activiteiten te laten plaatsvinden in omstandigheden die wij allemaal het prettigst vinden. Dus vind ik dat we zeker eind augustus moeten evalueren of we naar een systeem gaan waarbij kleinere activiteiten vrij kunnen plaatsvinden, zonder al te veel regels, mondmaskers, afstand of cijfers in het achterhoofd te moeten houden', aldus de CD&V-minister.

Intussen is er discussie over de mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen. In Het Laatste Nieuws blikt professor infectieziekten en lid van de expertengroep GEMS Steven Callens vooruit op de mogelijke afschaffing binnen enkele weken. Minister Verlinden houdt de kerk voorlopig in het midden. Verlinden: 'We moeten dat bekijken. Mondmaskers hebben tot op vandaag heel goed geholpen. We zien ook dat in landen waar men het mondmasker heeft afgeschaft, de besmettingen sneller zijn toegenomen onder andere door de meer besmettelijke deltavariant. Maar ik begrijp dat mensen ze liever niet dragen. We gaan het niet langer doen dan nodig, maar we gaan ons ook niet in onveilige situatie begeven.'

