In het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang staan 33 voorstellen die een schending van de mensenrechten inhouden. Tot dat besluit komt een onderzoeksgroep van juristen. 'Het lijkt erop dat Vlaams Belang alle moslims in België wil uitzetten.'

Vlaams Belang staat in het centrum van de macht. Nadat de partij in mei een onverwacht grote verkiezingsoverwinning had behaald, werd ze door informateur Bart De Wever (N-VA) uitgenodigd voor gesprekken over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Minister-president Jan Jambon (N-VA) vertelde daar vorig week in het openingscollege van Carl Devos aan de UGent nog over dat zelfs een minderheidsregering van de N-VA en Vlaams Belang ernstig is overwogen. Dat bewijst nog maar eens hoezeer de partij onder voorzitter Tom Van Grieken in de ogen van velen salonfähig is geworden, ook al belandde ze uiteindelijk niet in de Vlaamse regering. Toch dragen sommige voorstellen van die regering ontegensprekelijk het stempel van Vlaams Belang.

...