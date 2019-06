De kans bestaat dat het Vlaams Belang een plek krijgt in het midden van het Vlaams Parlement. Tot nog toe zat de partij altijd helemaal rechts in het Vlaamse halfrond. Maar omdat N-VA niet onverdeeld gelukkig is met de huidige plaatsverdeling, worden vier alternatieve scenario's onderzocht.

In verschillende van die scenario's krijgt de Vlaams Belang-fractie een plek in het middenblok van het parlement. Bedoeling is dat de knoop op 15 juli wordt doorgehakt.

Traditie

In tegenstelling tot het federale parlement worden de plaatsen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. Zo zat PVDA bij de openingszitting uiterst links in het halfrond en Vlaams Belang uiterst rechts.

Maar het is een publiek geheim dat N-VA, de grootste partij in het halfrond, niet zo gelukkig is met de huidige indeling. De partij wordt namelijk verdeeld over het midden- en het rechtervak. Ook bij de start van de vorige legislatuur (in 2014) maakte N-VA daar bezwaren over, maar uiteindelijk beet de N-VA-fractie toen in het zand.

Nu heeft N-VA opnieuw aangedrongen op een andere indeling. Volgens verschillende bronnen liggen er vier alternatieve indelingen op tafel waarbij de N-VA-fractie niet zou opgesplitst worden. In verschillende scenario's komt het Vlaams Belang mee in het middenvak van het parlement te zitten.

Een beslissing over de definitieve indeling van het Vlaams Parlement volgt normaal gezien op 15 juli. Dan komt het Uitgebreid Bureau van het parlement opnieuw samen.