Waarom stijgen de prijzen van sommige producten op Bol.com? 'Wij proberen absoluut niet te profiteren van de coronacrisis.'

Afgelopen zondag vulde een Knack-lezeres een winkelkarretje met enkele stukken speelgoed. Ze deed dat bij Bol.com, de onlinewinkel die, door samen te werken met 27.000 lokale partners, zo'n 22 miljoen producten in de aanbieding heeft voor Belgen en Nederlanders. Toen zij op maandagochtend dat winkelkarretje wilde afrekenen, kreeg ze de vriendelijke melding dat twee stukken speelgoed zo'n 5 euro duurder waren geworden. Een andere bron meldt een soortgelijke prijsstijging bij de naaimachine die ze voor het weekend kocht.

Die prijsstijging is niet alleen opmerkelijk omdat ze fors en plots is, maar ook omdat in deze coronacrisis veel bedrijven hun diensten net tegen verminderde tarieven of zelfs gratis aanbieden. Bij consumentenvereniging TestAankoop zijn eveneens meldingen binnengekomen over de aangepaste prijzen bij Bol.com, bevestigt woordvoerder Simon November. Hij heeft het raden naar het waarom. 'In 2014 bleek uit onze vergelijking van speelgoedprijzen dat er grote prijsverschillen bestaan, tot wel 150 procent. Bol.com was toen al zo'n 8 procent duurder dan de goedkoopste onlineketen, dreamland.be. Let wel, dat was wanneer we de verzendkosten niet in rekening brachten. Als je die meetelt, was de kloof veel kleiner. En een tweede nuance is dat Dreamland toen nog een laagsteprijsgarantie hanteerde. Die heeft ze 2 maanden geleden echter laten varen omdat het niet langer houdbaar bleek om de prijzen te volgen van internationale onlinespelers "die niet dezelfde service bieden". Volgens Dreamland zelf zijn ze echter nog steeds de goedkoopste in 98 procent van de gevallen.' Hoe dan ook raadt TestAankoop aan om grondig te vergelijken tussen de verschillende aanbieders. De consumentenorganisatie heeft een koopwijzer voor supermarkten.November brengt ook in herhaling wat schoenenfabrikant eerder Wouter Torfs zei: 'Het zijn niet de Zalando's of Amazons van deze wereld die in België voor veel werkgelegenheid zorgen of die bijdragen aan onze sociale zekerheid.' November: 'Consumenten moeten dus zeker ook oog hebben voor het aanbod in Belgische webwinkels.'Volgende suggestie getuigt van weinig vertrouwen, maar probeert Bol.com een graantje mee te pikken van de coronacrisis door een aantal prijzen te verhogen nu Belgen en Nederlanders enkel nog voor essentiële verplaatsingen hun huis mogen verlaten en dus massaal aan het onlinewinkelen gaan? Bol.com-woordvoerster Roos Franssen is formeel: 'Nee. Dat is niet zo. Wij zijn nu absoluut niet bezig met commerciële opportuniteiten, laat staan dat we proberen te profiteren van deze crisis.'Meer, volgens Franssen tikt Bol.com ook in niet-coronatijden handelaren op de vingers die te zwaar doorrekenen. 'En daar focussen we nu nog sterker op. Je moet hier echt geen misbruik van willen maken. We hebben al gecommuniceerd dat wij het nu als onze verantwoordelijkheid zien om consumenten in deze periode zo goed mogelijk te voorzien in hun vraag naar artikelen die ze nu het hardst nodig hebben, zoals zeep, schoonmaakmiddelen en luiers.' Mondmaskers bieden ze zelfs niet meer aan, want die moeten prioritair naar mensen in de zorg.Maar waarom zijn dat speelgoed en die naaimachine dan plots duurder geworden? De communicatieafdeling van Bol.com denkt aan twee factoren. 'Ten eerste kunnen prijzen altijd stijgen of dalen door de marktwerking, bijvoorbeeld door aanbiedingen. Online is dat heel zichtbaar, zodat je gemakkelijk kan vergelijken.' De artikelen die in het mandje van de Knack-lezeres zaten, zo zocht Bol.com uit, zijn allemaal afkomstig van partners. 'Wij werken samen met zo'n 27.000 Belgische en Nederlandse ondernemers, die hun producten aanbieden op ons platform. Bol.com mag en wil geen invloed uitoefenen op de prijzen die zij hanteren. Zoals al gezegd, grijpen wij enkel in wanneer een prijs niet reëel is en te hoog. Mocht een artikel ineens te veel stijgen en buitenproportioneel duur worden, dan kunnen wij het offline halen. Dat hebben we al gedaan met partners die misbruik wilden maken van de huidige crisis, bijvoorbeeld door buitenproportionele prijzen te vragen voor toiletpapier.'De coronacrisis is zichtbaar in de cijfers, geeft Franssen nog mee. 'Ten opzichte van dezelfde twee weken vorig jaar, werden de afgelopen weken vier keer zoveel bordspellen verkocht. Boeken dubbel zo vaak, net zoals klusverf. En thermometers anderhalve keer.' Een andere grote stijging zien ze bij Bol.com in het aantal Belgische handelaren dat zich op het platform wil aanbieden. 'Honderden nieuwe lokale Belgische ondernemers hebben zich gemeld. De afgelopen week was ging het om een verdrievoudiging ten opzichte van een week eerder.'Daarmee nuanceert ze ook de oproep van Wouters Torfs en TestAankoop. 'Meer dan de helft van wat wij verkopen, is inmiddels voor rekening van lokale handelaren in België en Nederland. Afgelopen zondag werd 70 procent van alle bestelde pakketjes in België verkocht door een lokale ondernemer. Dat zijn ondernemers die fysieke winkels uitbaten en ook online willen verkopen of pure online spelers die Bol.com zien een additioneel verkoopkanaal.'Voor de duidelijkheid: Bol.com verhoogde de prijzen van het speelgoed niet slinks. De Knack-lezeres kreeg daarvan melding toen ze haar winkelkarretje weer opende. Drie dagen later bleek één artikel zelfs verlaagd in prijs. Volgens Simon November van TestAankoop is het hoe dan ook niet eenvoudig om vast te stellen wanneer prijszetting misleidend is. 'Soms is het flagrant, zoals wanneer handelaren hun prijzen net voor de solden wat optrekken om dat dan teniet te doen met de kortingen. Meestal is het moeilijker hard te maken.' Daarnaast heeft een handelaar uiteraard het recht om duurder te zijn dan de rest, vult November aan. 'Dat doe je op eigen risico. Misschien kan een grote speler zoals Bol.com zich veroorloven dat het daardoor wat klanten verliest. Door hun vrijwel permanente reclamecampagnes denken veel mensen automatisch aan Bol.com wanneer ze online willen winkelen. Een beetje zoals iedereen meteen aan Google denkt wanneer het woord 'internet' valt.'