Vanaf de hoeveelste column mag je over Temptation Island schrijven? Ik denk ook de derde. Ik weet dat ik me de voorbije weken eigenlijk had moeten bezighouden met belangrijkere dingen, zoals de abortuswet in Texas en De Verhulstjes Saint-Tropez, maar het is wat het is: ik heb naar Temptation Island: Love or Leave gekeken. (En naar De Verhulstjes Saint-Tropez.) En ik heb nog naar iets anders gekeken. Namelijk elke Disney-film ooit gemaakt op repeat ('op begin!'), met mijn driejarige dochter. Wat hebben die twee dingen met elkaar gemeen, vraag je? Behalve een achterhaald patriarchaal beeld van hoe vrouwen alleen maar bestaan om verliefd te worden op teleurstellend onaantrekkelijke prinsen, ook de taal. Nederlands. Het Nederlands uit Nederland. De lieve mensen van Disney+ vinden 8,99 euro abonnementskosten per maand blijkbaar niet genoeg om de lade met Vlaamse versies van hun films open te trekken. Die lade is er, die films liggen daarin, maar in een samenzwering om al onze kinderen 'nou' te laten zeggen, hebben Walt en zijn volgelingen beslist dat de sleutel zoek is. Als wij thuis naar Finding Nemo kijken is Sien Eggers dus nergens te bespeuren, en Ice Age moet het zonder Chris Van den Durpel doen. Leg dat maar eens uit aan een driejarige. Het kind ziet er natuurlijk van af. Om van mijn eigen smart als ouder nog te zwijgen. Ik wil er in de veiligheid van mijn huis op kunnen vertrouwen dat de televisie mijn kinderen op een correcte manier opvoedt. Zodat wanneer mijn kleuter vijftig keer per dag 'nee' roept als ik haar iets vraag, ze dat uitspreekt als 'nee', en niet als 'neej'. Vergeet gillen en stampen in de supermarkt, een kind dat 'lekker' als bijwoord gebruikt, dat is pas gênant. Haar naar Temptation Island laten kijken, zal de zaak ook niet vooruithelpen. Ook daar worden Nederlandse stopwoorden en intonaties gebruikt alsof ze de fond de teint zijn van een van de deelnemers: in grote hoeveelheden en dik aangebracht. Voor ze naar de ultieme relatietest vertrekken, spreken de Vlaamse deelnemers nog van 'gast' en 'graaf', maar er is niet meer nodig dan twee dagen met een half dozijn Hollanders in een huis zitten om 25 jaar moederdialect omver te werpen. De echte ultieme test op Temptation Island is of je eigenwaarde al dan niet groot genoeg is om langer dan 48 uur je eigen taal te blijven spreken. Iedereen is gezakt. Plots gaan die mensen 'knallen' en 'lol maken'. Nou. Noem mij oubollig, maar voor mij is lol nog altijd een afkorting die staat voor laughing out loud. Het is niet iets dat ge kunt hebben of maken, gast. En flikker nou maar op.