Het natuurproject Onze Natuur ging op zoek naar de vijf inheemse dieren die ons het meest ontroeren, fascineren en verbazen. De onbetwiste nummer één is niet onverwacht de wolf, met dank aan Naya, August en Noëlla.

Uit een lijst van 20 inheemse dieren, samengesteld door natuurdocumentairemakers, boswachters en partners van Onze Natuur, kon het grote publiek onlangs in een online poll vijf dieren selecteren die tot de Belgische Big Five zouden moeten behoren.

Omdat de natuur en biodiversiteit in Vlaanderen en Wallonië verschillen, kozen stemmers in het noorden en het zuiden van het land iets verschillend. Zo staat bijvoorbeeld in Franstalig België de vos op de tweede plaats, terwijl het dier in Vlaanderen pas als vierde in het rijtje voorkomt.

Uiteindelijk kwam Onze Natuur tot deze Grote Vijf:

Wolf (56 procent)

Lynx (43 procent)

Vos (42 procent)

Oehoe (38 procent)

Edelhert (35 procent)

Meer weten over de Belgische Big Five: surf naar onzenatuur.be

In beide landsdelen is de wolf, het grootste roofdier van België, de onmiskenbare nummer één. De geregelde optredens in de media van de doodgeschoten wolvin Naya, het wolvenkoppel August en Noëlla en hun welpen spelen wellicht mee in hun huidige populariteit.

Kleinere zoogdieren, amfibieën en insecten zoals de vuursalamander, de wilde kat, wilde bijen en de slechtvalk daarentegen hebben nog heel wat PR-werk te verrichten om hun imago bij de Belgische bevolking op te krikken.

De Big Five werd oorspronkelijk bedacht door jagers die vonden dat deze vijf Afrikaanse dieren het moeilijkst te doden zijn: de olifant, leeuw, buffel, jachtluipaard en neushoorn.

Uit een lijst van 20 inheemse dieren, samengesteld door natuurdocumentairemakers, boswachters en partners van Onze Natuur, kon het grote publiek onlangs in een online poll vijf dieren selecteren die tot de Belgische Big Five zouden moeten behoren. Omdat de natuur en biodiversiteit in Vlaanderen en Wallonië verschillen, kozen stemmers in het noorden en het zuiden van het land iets verschillend. Zo staat bijvoorbeeld in Franstalig België de vos op de tweede plaats, terwijl het dier in Vlaanderen pas als vierde in het rijtje voorkomt. Uiteindelijk kwam Onze Natuur tot deze Grote Vijf: Meer weten over de Belgische Big Five: surf naar onzenatuur.beIn beide landsdelen is de wolf, het grootste roofdier van België, de onmiskenbare nummer één. De geregelde optredens in de media van de doodgeschoten wolvin Naya, het wolvenkoppel August en Noëlla en hun welpen spelen wellicht mee in hun huidige populariteit. Kleinere zoogdieren, amfibieën en insecten zoals de vuursalamander, de wilde kat, wilde bijen en de slechtvalk daarentegen hebben nog heel wat PR-werk te verrichten om hun imago bij de Belgische bevolking op te krikken. De Big Five werd oorspronkelijk bedacht door jagers die vonden dat deze vijf Afrikaanse dieren het moeilijkst te doden zijn: de olifant, leeuw, buffel, jachtluipaard en neushoorn.