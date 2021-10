(Belga) De inspanningen die wereldwijd worden gedaan om de CO2-uitstoot te verlagen, zijn onvoldoende en ontoereikend om de doelstellingen die in het klimaatakkoord van Parijs werden bepaald te behalen. Dat blijkt uit cijfers die de Verenigde Naties hebben vrijgegeven in de aanloop van de COP26-klimaatconferentie in Glasgow. De doelstelling was een maximale globale opwarming van 1,5 graden, maar met de huidige plannen zouden we tegen het einde van de eeuw met een stijging met 2,7 graden eindigen.

Volgens het rapport dat door het United Nations Environment Programme (UNEP) werd opgesteld, zullen de huidige plannen slechts een afname van 7,5 procent van de broeikasgassenuitstoot tegen 2030 tot gevolg hebben, terwijl een daling van 55 procent nodig is om de doelstelling van 1,5 graden opwarming te behalen.

"We hebben slechts acht jaar om onze broeikasgassenuitstoot te halveren en zo een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden te bekomen", klinkt het. "Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst, het is een actueel probleem", waarschuwt Inger Andersen, directeur van UNEP. "De klokt tikt zeer luid."

Het rapport baseerde zich op de nationale plannen van 120 landen. De belofte van enkele grote landen om klimaatneutraal te worden, zou de uitkomst nog kunnen beïnvloeden en de opwarming van de aarde zelfs tot maximaal 0,5 graden beperken.

"Sommige voorstellen zijn echter zeer vaag en moeten worden aangescherpt", klinkt het nog. Uit het rapport blijkt eveneens dat de CO2-uitstoot in 2020 met 5,4 procent afnam door de coronapandemie, maar dat ze sinds begin dit jaar weer in stijgende lijn is en de huidige cijfers zich nauwelijks onder de recordcijfers uit 2019 bevinden.

