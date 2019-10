'Mijn loon is zeker niet hoger dan het jouwe', zei politica Goedele Liekens (Open VLD) tegen VRT-gezicht Danira Boukhriss Terkessidis. Maar klopt het ook? 'Dat behoort tot de privésfeer.'

'Een beetje overroepen.' Zo omschreef seksuologe en federaal Open VLD-parlementslid Goedele Liekens het beeld van de lonen van volksvertegenwoordigers op het VRT-programma Vandaag op donderdagavond.

Liekens kwam tussen in een gesprekje tussen Vlaams Parlementslid Celia Groothedde (Groen) en gastvrouw Danira Boukhriss Terkessidis. 'Wat dacht jij toen je voor het eerst je loonbriefje zag als parlementslid?', had Boukhriss aan Groothedde gevraagd tijdens een conversatie ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Het was op dat moment dat Liekens tussenkwam.

Volgens het liberale Kamerlid is er de laatste jaren een bepaald beeld ontstaan rond de inkomsten van politici. 'Dat is zeer goed betaald, maar nu ook niet gigantisch', zegt ze. 'Het is een beetje overroepen, dat loon is zeker niet hoger dan jouw loon', zegt Liekens, waarmee ze het loon van gastvrouw Danira Boukhriss bedoelde.

Voor alle duidelijkheid: een federaal Kamerlid verdient 7.230 euro bruto per maand. Daarnaast krijgt hij of zij er ook een forfaitaire onkostenvergoeding van 2.130 euro bij 'voor alle kosten en lasten, verbonden aan de uitoefening van een parlementair mandaat'. De gastvrouw ging er bij Vandaag niet dieper op in. Maar klopt het dan dat het VRT-schermgezicht minstens evenveel verdient als parlementslid Goedele Liekens?

Danira Boukhriss © Peter De Smedt

Gary Lineker

Navraag bij de VRT leert dat daarover niet wordt gecommuniceerd. 'Dat behoort tot de privésfeer', klinkt het. In het jaarverslag staat zo enkel de bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder en van het directiecollege te lezen.

Die manier van werken verschilt met die van de Nederlanders. Bij de Nederlandse openbare omroep NPO worden de salarissen van de presentatoren wel bekendgemaakt. Alleen staan er naast de bedragen geen namen vermeld. Dat gebeurt wel bij de Britse openbare omroep BBC. Wie wil weten hoeveel een gezicht als Gary Lineker of Graham Norton verdient, kan dat te weten komen via het jaarverslag.

Volgens N-VA-parlementslid Marius Meremans is het niet 'onze traditie' om alle salarissen prijs te geven. 'We moeten dus niet noodzakelijk in die toestanden vervallen.' Maar waar Meremans wel aandacht voor vraagt, is het 'nodeloze opbod' voor bekende schermgezichten. 'Mooie exclusiviteitscontracten voor bekende koppen zijn een aandachtspunt voor de VRT. Het Vlaamse regeerakkoord is daarover heel duidelijk.'

Daarin staat inderdaad vermeld dat 'het opbieden voor populaire schermgezichten geen taak is voor de VRT'. De N-VA'er wil de dialoog aangaan met de openbare omroep. 'Je voelt dat er bij de bevolking toch een groeiende nood is voor meer transparantie', zegt hij.