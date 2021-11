In Gent heeft de politie een man opgepakt in een onderzoek naar een mogelijk zedenfeit in de nacht van vrijdag op zaterdag in een café in de Gentse Overpoortstraat. Dat bevestigen de Gentse lokale politie en het parket Oost-Vlaanderen.

Het incident gebeurde na middernacht in Café Elixir in de Overpoortstraat. Er werd een verdachte opgepakt, maar de ware toedracht van de feiten wordt nog onderzocht, zegt het parket. Het voorbije weekend werd in de studentenbuurt Overpoort een 18-jarig meisje aangetroffen dat verkracht geweest zou zijn in een café.

Twee weken eerder werd een vrouw in een park aangerand nadat ze waarschijnlijk werd verdoofd. Enkele honderden mensen namen zondag deel aan een optocht in Gent om meer veiligheid te eisen in de uitgaansbuurten, en het Gentse stadsbestuur besliste om systematisch overleg te voeren rond de problematiek van seksuele agressie in het uitgaansleven.

Het incident gebeurde na middernacht in Café Elixir in de Overpoortstraat. Er werd een verdachte opgepakt, maar de ware toedracht van de feiten wordt nog onderzocht, zegt het parket. Het voorbije weekend werd in de studentenbuurt Overpoort een 18-jarig meisje aangetroffen dat verkracht geweest zou zijn in een café. Twee weken eerder werd een vrouw in een park aangerand nadat ze waarschijnlijk werd verdoofd. Enkele honderden mensen namen zondag deel aan een optocht in Gent om meer veiligheid te eisen in de uitgaansbuurten, en het Gentse stadsbestuur besliste om systematisch overleg te voeren rond de problematiek van seksuele agressie in het uitgaansleven.