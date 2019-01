Verbod op gokreclame in de sport? 'De fans supporteren niet meer. Ze wedden'

In februari bespreekt het Vlaams Parlement twee wetsvoorstellen die reclame voor gokproducten verbieden. Het initiatief komt van de oppositiepartijen SP.A en Groen, maar de meerderheid blijkt de voorstellen genegen. Wel is er nog discussie over de vraag of de reclameban alleen geldt voor sportweddenschappen - zoals Groen wil - of voor alle vormen van gokken, zoals ook casino's, speelhallen en gokwebsites - wat de SP.A voorstelt. 'Ons voorstel gaat over reclame, sponsoring en productplacement', zegt initiatiefneemster Katia Segers (SP.A). 'Ik heb geen glazen bol, maar alle partijen denken in dezelfde richting. Het is moeilijk om tegen een verbod te zijn.' De Hoge Gezondheidsraad adviseerde eerder al om gokreclame te verbieden. De Nationale Loterij, die sowieso niet onder de wet op de kansspelen valt, zou wel nog reclame mogen maken. Segers hoopt het verbod nog voor de verkiezingen van 26 mei door het parlement te krijgen.

