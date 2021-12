De voormalige Servische voetbalmakelaar Dejan Veljkovic heeft dinsdagavond in het duidingsprogramma Pano op televisiezender Eén voor het eerst gepraat over het schandaal dat de Belgische voetbalwereld drie jaar geleden op zijn grondvesten deed daveren. Veljkovic vertelt in de uitzending onder meer hoe hij met de Belgische voetbalbond (KBVB) een volgens hem frauduleuze constructie op poten zette.

De naam van Veljkovic valt al drie jaar in een van de meest spraakmakende gerechtelijke onderzoeken in ons land: Operatie Zero. Hij is de eerste spijtoptant in de Belgische justitiegeschiedenis: in ruil voor strafvermindering vertelde hij aan de speurders alles wat hij weet over zijn zwarte boekhouding.

Veljkovic praat in Pano over illegale deals die hij sloot met onder meer Georges Leekens, Peter Maes, Ivan Leko, Herman Van Holsbeeck en scheidsrechters Sébastien Delferière en Bart Vertenten - namen die de voorbije jaren reeds vaak opdoken in het onderzoek.

'Creatieve' Georges Leekens aan het werk

Meer in detail legt Veljkovic uit hoe Leekens als bondscoach van de Rode Duivels 'zaakjes' deed. In 2010 stapte Leekens over naar de Duivels, een paar weken nadat hij een contract bij Lokeren had toegezegd. De voorzitter van Lokeren, Roger Lambrecht, belde toen naar Veljkovic. Lambrecht had aan Leekens namelijk een zwart voorschot van 200.000 euro betaald, en Leekens wilde dat geld niet teruggeven.

Leekens bedacht hierop een 'creatieve' manier om Lambrecht een wederdienst te bewijzen, zegt Veljkovic. Als bondscoach zou hij 'een speler van Lokeren oproepen in de nationale ploeg'. Zo zou de waarde van die speler stijgen, waarna Lokeren die met winst kon doorverkopen.

En zo geschiedde. Tijdens een oefeninterland tegen Slovenië in 2011 mocht enkele minuten voor het eindsignaal de Lokerse linksachter Derrick Tshimanga invallen. Na wat mooie commentaren in de krant kon Lokeren Tshimanga een paar maanden later verkopen aan KRC Genk voor 2 à 2,5 miljoen euro, vertelt Veljkovic.

Bedrijf in Cyprus

Ook met de KBVB sloot Veljkovic een deal. In 2013 kreeg keeperstrainer Erwin Lemmens de vraag om voor de Rode Duivels te komen werken, als opvolger van Philippe Vande Walle. Lemmens vroeg aan Veljkovic om mee te komen bij de contractbesprekingen op het kantoor van de toenmalige CEO van de voetbalbond, Steven Martens.

Op de vergadering waren er naast Lemmens en Veljkovic nog drie aanwezigen: toenmalig voorzitter François De Keersmaecker, ex-CEO Steven Martens en financieel directeur Tom Borgions, die vandaag ook nog op post is. 'Zij stelden voor dat Erwin Lemmens een prestatie zou doen voor de firma Beneyug', vertelt Veljkovic.

Beneyug is het bedrijf van Veljkovic in Cyprus waarmee hij in veel andere dossiers geld versluisde om belastingen te ontduiken. 'Beneyug zou factureren aan de Belgische voetbalbond', zegt de spelersmakelaar, 'maar dat geld was uiteraard niet voor Beneyug, maar voor Erwin Lemmens.'

Dat jaar betaalde Veljkovic naar eigen zeggen iets minder dan 60.000 euro aan zwart geld cash uit aan Lemmens. De speurders zijn effectief in het bezit van een factuur van 52.808 euro, betaald door de Voetbalbond aan Beneyug. Op de overeenkomst staat de handtekening van De Keersmaecker en Steven Martens.

