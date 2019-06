Gents gemeenteraadslid Veli Yuksel, voormalig lid van CD&V, treedt 'symbolisch' toe tot de fractie van Open VLD.

Veli Yuksel stapte voor de verkiezingen over naar Open VLD, maar werd niet verkozen in de Kamer en was er donderdag dus niet bij op de installatievergadering in het federaal parlement.

Yuksel stapte ook in Gent uit de CD&V, dat daar samen bestuurt met Open VLD. Maar hij hield vast aan zijn gemeenteraadszetel. Hij zetelt sindsdien als onafhankelijke in de Gentse gemeenteraad. Donderdag meldt de lokale afdeling dat hij 'symbolisch' toetreedt tot de fractie, al is dat volgens het huishoudelijk reglement niet toegelaten.

Yuksel blijft dus onafhankelijk gemeenteraadslid, maar zal wel meestemmen met Open VLD. 'Ik zal de fractie-afspraken volgen', verduidelijkt hij. De voormalige CD&V'er wordt voortaan ook uitgenodigd op de vergaderingen van de Gentse liberalen en wordt in de communicatie meegenomen.

Inhoudelijk zal hij zich toespitsen op de domeinen wonen en mobiliteit. Maar omdat Yuksel officieel niet kan overstappen, krijgt hij geen zitpenningen voor zijn werk in de gemeenteraadscommissies.

De overstap lag moeilijk omdat de Gentse CD&V-schepen Mieke Van Hecke erop had aangedrongen dat Yuksel zijn zetel in de gemeenteraad zou teruggeven aan CD&V. Ook burgemeester Mathias De Clercq had laten optekenen dat hij vond dat de zetel van Yuksel aan CD&V toebehoorde.

Not amused

Maar donderdag klinkt het dat hij zich aansluit bij de beslissing van de fractie om in te gaan op de vraag van Yuksel om zich bij de lokale afdeling van de liberalen aan te sluiten. CD&V geeft bij monde van Gents ondervoorzitter Stijn De Roo mee "not amused" te zijn met de gang van zaken. Hij noemt de beslissing niet deontologisch en zegt de Gentse burgemeester daarover te hebben aangesproken.

Maandag wordt in Gent trouwens het nieuwe huishoudelijke reglement van de gemeenteraad - waardoor een officiële overstap onmogelijk is - gestemd. Yuksel zal vanaf dan dus 'symbolisch' overstappen en geeft aan over vijf jaar nog steeds federale ambities te hebben.

Maar op de installatievergadering van donderdag was hij dus niet aanwezig. Wel laat het parlementslid met Turkse roots optekenen dat hij bezorgd is over de opgang van Vlaams Belang. 'Het is schokkend om te zien hoe hun achterban de verkiezingsoverwinning gebruikt als een vrijgeleide om ongeremd racisme op Vlaanderen los te laten', klinkt het. De Gentenaar sluit zich aan bij zijn partijvoorzitter Gwendolyn Rutten en beschrijft haar weigering om met het Vlaams Belang te besturen als een 'principiële liberale houding'.