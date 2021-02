In een interview met Knack en Le Soir kondigt Philippe Boucké, topman van de militaire inlichtingendienst ADIV, aan dat is beslist om het contract stop te zetten voor een zoekrobot waarmee de dienst samen met de Staatsveiligheid en de politie het internet afspeurde.

In de nasleep van de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem besliste de regering-Michel in augustus 2016 om een zoekrobot aan te kopen om websites en sociale media te screenen op sporen van terreurdreiging of radicalisering. Zowel de Staatsveiligheid, de ADIV als de federale politie kon de software gebruiken om gegevens uit open bronnen te verzamelen. Verschillende kranten spraken van 'supersoftware om terroristen te ontmaskeren'.In september 2016 werd een openbare aanbesteding gepubliceerd voor die zogenaamde 'Open Source and Social Media Collect and Analyse Tool'. In december 2017 besliste de overheid om de opdracht te gunnen aan de Nederlandse firma Bavak Beveiligingsgroep B.V. uit Noordwijk. De totale definitieve waarde van de opdracht bedroeg 23.133.616 euro - zo blijkt uit de aankondiging.Maar de eerste resultaten van de zoekrobot vielen tegen, vernamen Knack en Le Soir eerder al in veiligheidskringen. In een interview met Philippe Boucké, sinds september 2020 topman van de ADIV, vroegen we naar de stand van zaken. 'Midden februari zijn de drie diensten en hun bevoegde kabinetten samen overeengekomen om het contract met de Nederlandse softwareontwikkelaar Bavak stop te zetten', zegt Boucké. 'De zoekrobot die het bedrijf had ontwikkeld voldeed niet aan onze verwachtingen.' Weggegooid geld? Boucké: 'Gezien we op het einde van de rit niet het product kregen dat we wensten, is dit zeker géén goede investering geweest. Dat klopt. We hebben 11 miljoen euro betaald in investeringen en ongeveer 5 miljoen euro in werkingskosten. Het gaat dus om een bedrag van 16 miljoen euro voor de drie diensten samen, waarvan 5 miljoen euro kan worden gerecupereerd via de hardware.'Het verschil tussen 23 miljoen euro (de gegunde opdracht) en 16 miljoen euro (het bedrag waar Boucké over spreekt) gaat volgens ADIV over onderhouds- en werkingskosten.Knack vroeg Bavak om een reactie. 'Wij zijn niet geïnformeerd dat het genoemde lopende contract gestopt zal worden', aldus het Nederlandse bedrijf.In het interview met Knack en Le Soir gaat Boucké ook in op extremisme in het leger. Boucké: 'Wat extreemlinks betreft, staat momenteel geen enkele Belgische militair op onze radar. Maar de ADIV volgt wel een dertigtal militairen van zeer nabij op wegens hun sympathieën voor of duidelijke banden met extreemrechtse groeperingen. We monitoren het echt nauwgezet, met meerdere middelen, overal in België. Doordat we in het begin van de jaren 2000 het netwerk van Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) binnen het Belgische leger mee hebben ontmanteld, weet iedereen ook dat we dit fenomeen goed opvolgen. De militairen beseffen waarschijnlijk dat ze in de gaten worden gehouden.' De ADIV volgt bovendien ook de QAnon-beweging op, bevestigt Boucké. Ten slotte kondigt Boucké in het interview ook aan dat de ADIV voor het eerst een eigen website lanceert: www.sgrs.be. Boucké: 'We leggen meer transparantie aan de dag. Al zullen we nooit al onze geheimen kunnen prijsgeven.