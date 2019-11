Een half jaar na hun afscheid van de Kamer schreven Hendrik Vuye en Veerle Wouters een boek over de particratie - de almacht van de partijtop over het politieke systeem. 'Alle SP.A'ers zullen zoals de nieuwe voorzitter Conner Rouseau beginnen te praten: "matekes" hier en "matekes" daar.'

Hendrik Vuye is weer hoogleraar grondwettelijk recht en mensenrechten aan de Universiteit van Namen, Veerle Wouters doceert economie en statistiek aan de Limburgse Hogeschool PXL. Na hun afscheid van de Wetstraat vonden ze nog de tijd om een lijvig boek te schrijven over wat hen de voorbije jaren meer dan eens uit hun slaap heeft gehouden: de particratie. Zeg maar: de almacht van de partijen over het politieke systeem, en binnen die partijen de dictatuur van de voorzitters, gesteund door hun getrouwen, de vleiers, de postjespakkers, en ook de grote, anonieme groep van trouwe partijsoldaten.

...