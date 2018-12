Vandeurzen trekt 1,5 miljoen uit voor drugopvangcentrum in Kempen

Het residentieel drugopvangcentrum van vzw 't Kader wordt ingericht in de boerderij De Stolp in Ten Aard (Geel). Het gaat in 2019 van start en zal in 2020 volledig operationeel zijn. Er zijn vijftien residentiële plaatsen, waarvan acht voor ontwenning - met trajecten van zes weken tot drie maanden - en zeven voor behandeling.

De behandelingsmodule richt zich op mensen met een beperking in cognitieve vaardigheden, door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, hersenschade door overvloedig middelengebruik en psychoses.

'Deze behandelmodule zal uniek zijn in Vlaanderen', klinkt het. 'Ze richt zich naar mensen die meer gebaat zijn bij creatieve en ervaringsgerichte behandelmethoden dan wel een puur gesprekstherapeutische begeleiding. Door het ontbreken van een passend behandelingsprogramma vallen deze mensen nu vaak uit de boot. Zij behoren vaak tot de meest kwetsbare groep in onze samenleving.'

Minister Vandeurzen reageert alvast tevreden. 'Het is alom bekend dat het geestelijke gezondheidsaanbod door historische redenen in deze regio in vergelijking met de rest van Vlaanderen beperkt is. Het feit dat we een doelgroep kunnen helpen die vaak door de mazen van het net glipt en waarrond de expertise en knowhow in de sector eerder beperkt is, maakt dit dossier nog unieker.'

De Vlaamse overheid versterkt overigens niet alleen de residentiële, maar ook de ambulante drughulpverlening in de Kempen. Ze investeert 194.000 euro om de capaciteit van medische, psychologische en sociale begeleiding aan druggebruikers in de regio uit te breiden met twee voltijdse hulpverleners.