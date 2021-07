Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat festival Pukkelpop zich aan de voorwaarden houdt. Lukt dat niet, dan rest er niet veel anders dan de afgelasting.

'Ik begrijp dat het niet makkelijk is.' Frank Vandenbroucke toont medeleven voor de moeilijke omstandigheden waarin het festival Pukkelpop moet doorgaan. De organisatoren willen tussen 19 en 22 augustus ruim 60.000 bezoekers ontvangen die geen afstand moeten houden. 'Je zal mogen rondlopen en elkaar kussen', zei organisator Chokri Mahassine eerder.

Maar de vooruitzichten zien er sinds gisteren somber uit. Pukkelpop legde de werkzaamheden op het terrein in Kiewit stil en schortte de ticketverkoop op. Pas wanneer de federale regering duidelijkheid zou verschaffen over de voorwaarden voor het covid safe ticket, zou alles weer herbeginnen.

Het festival was verbaasd door de beslissing van het Overlegcomité vorige week om de geldigheid van een PCR-test te herleiden tot twee dagen. Dat betekent dat mensen die vier dagen blijven en niet gevaccineerd zijn zich tweemaal moeten laten testen. Dat kan ook met een sneltest, die al op vijftien minuten tijd resultaat geeft. Maar die test is door een hogere foutenmarge slechts één dag geldig.

Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) erkent dat de organisatie 'veel inspanningen' heeft gedaan. 'Ze hebben het moeilijk om de spelregels waar te maken, maar ze zijn absoluut nodig', klonk het op De Ochtend op Radio 1. 'Maar als ze die niet zien zitten, dan gaat het niet door.' Pukkelop zelf moet die inschatting maken, zegt de minister.

Die houding is opvallend. In mei kondigden premier Alexander De Croo (Open VLD) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) nog trots het vooruitzicht op grote festivals aan. Door de grote sprongen in vaccinatie en het mooie weer zouden we op z'n minst een halve festivalzomer krijgen. De annulatie van paradepaardje Tomorrowland na verzet van de lokale burgemeesters was al een eerste grote streep door de rekening.

Vandenbroucke wees er fijntjes op dat bij de voorstelling van het zomerplan van de Vlaamse regering, ondertussen twee maanden geleden, er gewag werd gemaakt van een dagelijkse (snel)test voor elke bezoeker. 'Wij vragen zelfs dat niet.'

De socialist wil Nederlandse toestanden koste wat het kost vermijden. Daar leidde een rommelig testbeleid en een te gulle toegang tot indoor evenementen tot een grote stijging in het aantal besmettingen.

Eind volgende week staan er enkele wetenschappelijk begeleide experimenten op til. Kleinere festivals zullen dan al doorgaan met het covid safe ticket. Vandenbroucke knoopt er meteen een waarschuwing aan vast: 'Als blijkt dat het misloopt, gaan we meteen op de rem duwen.' In de loop van de dag zou Pukkelpop communiceren over de toekomst van het festival.

