Vanaf 2026 moeten emissievrije bedrijfswagens de norm worden. Er komen ook stimulansen om meer laadpalen te plaatsen en het mobiliteitsbudget wordt vereenvoudigd.

De federale regering heeft in de nacht van maandag op dinsdag een akkoord bereikt over de vergroening van de bedrijfswagens. 'Dit is een heel belangrijk stap voor de vergroening van het wagenpark en de verduurzaming van de mobiliteit', zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem in De Ochtend.

De Vivaldi-coalitie legde in het regeerakkoord al vast dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 groen moeten zijn. Na een reeks voorbereidende gesprekken en onderhandelingen heeft het kernkabinet omstreeks 1u30 maandagnacht een akkoord bereikt. Dat akkoord voorziet dat er niet geraakt zal worden aan bestaande conctracten. 'We gaan niet inbreken op bestaande contracten', bevestigt minister Van Peteghem.

Laadpalen

Vanaf 2026 zullen enkel nog emissievrije bedrijfswagens, denk bijvoorbeeld aan elektrische wagens, kunnen genieten van een fiscaalvriendelijk regime. In eerste instantie zullen ze 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn, maar dat wordt later afgebouwd tot het niveau dat nu geldt voor benzine- en dieselwagens. Over de budgettaire impact van de ingreep zegt minister Van Peteghem dat die 'van heel nabij gemonitord' zal worden.

Naast de vergroening van de bedrijfswagens zelf voorziet het plan ook in stimulansen voor extra laadinfrastructuur. Volgens minister Van Peteghem gaat het zowel om laadpalen bij de mensen thuis als bij bedrijven en in de publieke ruimte. Wie thuis zelf een laadpaal plaatst zal tussen 2022 en 2024 recht hebben op een belastingvermindering. 'In 2022 gaat het om een belastingvermindering van 45 procent. Dat gaat naar 30 procent in 2023 en 15 procent in 2024', aldus Van Peteghem. Ook bedrijven worden via een verhoogde investeringsaftrek gestimuleerd om laadpalen te plaatsen.

Het bereikte akkoord moet volgens Van Peteghem ook het mobiliteitsbudget 'versoepelen en eenvoudiger maken'. Dat moet er vooral voor zorgen dat mensen in hun woon-werkverkeer vlotter kunnen kiezen voor duurzame vervoersmodi.

