Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil zo snel mogelijk boetes voor terugkeerders die zich niet laten testen. Hij denkt aan boetes van 250 euro.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

Wie op reis is geweest naar een rode zone, moet zich normaal gezien op dag 1 en dag 7 na de ­terugkeer laten testen, en intussentijd in quarantaine blijven. Wie de quarantaine niet naleeft, kan nu al beboet worden. Maar Van Quickenborne wil ook straffen voor wie de testen aan zijn laars lapt. Volgens Sciensano zou het gaan om vier op de tien reizigers.

'Iedereen die het PLF ­invult, krijgt een code om zich te laten testen. Onze systemen weten wie die niet gebruikt. Desnoods kan je die mensen nog een laatste keer opbellen. Maar wie de regels dan nog steeds niet volgt, moet dat ook voelen', zegt de minister. Van Quickenborne denkt aan een bedrag van 250 euro, wat overeenkomt met de andere coronaboetes. 'We hebben dat maandagochtend besproken op het kernkabinet. Omdat de deelstaten daarvoor bevoegd zijn, heeft premier De Croo gevraagd dat zij daar nu zo snel mogelijk werk van ­maken.'

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is alvast gewonnen voor het voorstel.

