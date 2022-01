Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is sceptisch over een wetsvoorstel om aanzetten tot haat uit het strafrecht te halen.

N-VA-Kamerfractievoorzitter Peter De Roover heeft een wetsvoorstel klaar om louter 'aanzetten tot haat' te schrappen als strafbaar feit. De Roover vindt de strafwet ongeschikt als remedie tegen aanzetten tot haat, zegt hij op Twitter.

Van Quickenborne is sceptisch. 'Ons land moet de mensenrechtenverdragen respecteren. Onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt uitdrukkelijk dat aanzetten tot haat, geweld en discriminatie moet worden vervolgd. Men kan daar niet in shoppen. Deze internationale wetgeving kwam tot stand na de Tweede Wereldoorlog. Eerst ging het om haat ten aanzien van de Joden met de jodenster, vervolgens werden ze gediscrimineerd, ten slotte leidde dat tot geweld en de Holocaust. Precies daarom worden zowel haat, geweld en discriminatie op gelijke voet geplaatst en vormen ze één geheel', aldus de minister in reactie op het voorstel.

Hij herinnert er ook aan dat De Roover in 2016 nog pleitte om de grenzen aan de vrije meningsuiting in te perken indien het ging over de 'collaborateurs van terrorisme.'

Dinsdag werd plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs nog veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, na een seksistische lezing.

