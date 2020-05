Vincent Van Quickenborne mag zich voortaan Kamerfractieleider van Open Vld noemen.

De leden van de liberale fractie hebben hem donderdag unaniem verkozen. Van Quickenborne volgt Egbert Lachaert op, die vorige week werd verkozen als voorzitter van de Vlaamse liberalen.

'Ik ben trots dat ik de liberale fractie mag leiden en samen met onze nieuwe partijvoorzitter en ministers in de regering kan bouwen aan een sterk liberaal beleid voor ons land,' reageert Van Quickenborne.

Zijn voorganger wijst op zijn jarenlange ervaring in het parlement. 'Hij kent het huis door en door en is de juiste man op de juiste plaats om onze fractie te leiden', aldus Lachaert.

De 46-jarige Van Quickenborne gold als favoriet voor de functie. Hij deed in 1999 zijn intrede in de nationale politiek toen hij verkozen raakte als senator. Nadien schopte hij het onder meer tot staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging en minister van Pensioenen. Hij is ook burgemeester van Kortrijk.

