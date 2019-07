Bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans analyseert de dood van een bekende olifant en een rapport met kritiek op WWF. 'Jagers hebben een patent op biologische bullshit.'

Regelmatig krijg ik het verwijt van goedmenende mensen dat ik over een bepaald onderwerp niets geschreven heb. Dat verwijt is dikwijls terecht: er is zoveel om over te schrijven dat je niet alles kunt coveren. Zelfs niet alles wat rechtstreeks in je voornaamste interessedomein valt.

...