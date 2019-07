Gewezen Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck en zijn echtgenote gaan klacht indienen tegen P-Magazine. Dat heeft Leentje Verhalle, de vrouw van Van Dijck, donderdag gezegd aan VTM Nieuws.

P-Magazine bracht donderdag, net tijdens zijn 11 julitoespraak op het Brusselse stadhuis, dat Van Dijck samen met een prostituee fraude zou hebben gepleegd. 'We hebben de bewijzen. Ze moeten niet praten over fraude, we gaan P-Magazine aanklagen', zegt Leentje Verhalle. 'We gaan eerst onze advocaat spreken, volgende week gaan we communiceren'.

Volgens het verhaal van P-magazine hielp Van Dijck in 2014 een escorte bij haar dossier om een uitkering te krijgen van het 'Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers'(FSO). Van Dijck nam contact op met federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) met de vraag voor enige spoed te zorgen.

Peeters zegt dat hij in elk geval niet inhoudelijk is tussengekomen.

De vrouw in kwestie kwam recent in het nieuws vanwege een rechtszaak. Zijzelf had klacht ingediend tegen een koppel dat haar en haar klanten wilde afpersen. Onder die klanten bevonden zich ook een Oost-Vlaamse burgemeester en een Vlaams parlementslid.

Door de publicatie van P-Magazine nam de druk op Van Dijck donderdag toe.